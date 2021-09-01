"Кто-то закричал: человек лежит на траве. Все сбежались"

В Лановцах на Тернопольщине во время футбольного матча умер 29-летний Андрей Герасимчук. 10 лет был защитником местной команды "Обрій-Ланівці".

- На футбол Андрей приезжал с женой, - рассказывает капитан команды 39-летний Андрей Засядко. - В этот раз она будто что-то чувствовала, просила не ехать. После первого тайма Андрею стало плохо. Хотели вызвать "скорую". Он возразил - мол, пройдет. Сначала сидел на трибуне, потом пошел помыться. Когда вернулся, второй тайм уже играли. Вдруг кто-то закричал, что человек лежит на траве. Все сбежались, вызвали "скорую". Врачи полтора часа реанимировали Андрея на поле. Но спасти не удалось.

Экспертиза показала, что смерть вызвал обширный инфаркт.

Андрея Герасимчука похоронили в селе Татаринцы Лановецкой громады. У него остались жена, мать и брат.

- Приехали на похороны всей командой. Несли на плечах гроб из дома на кладбище. Жена несколько раз упала в обморок, - говорит Засядко. - Андрей женился два года тому назад. Мы тогда купили цветы и командой приехали поздравить. Он обрадовался такому сюрпризу.