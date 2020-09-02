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понедельник, 07 сентября 2020 05:35

Кошки могут отравиться пыльцой лилий

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- С котами хлопот немало. То что-то не то съедят, то с соседскими подерутся. Если рану можно замазать вазелином, то с отравлением не так просто, — рассказывает Клавдия Синчук, 63 года, из села Чакви Владимирецкого района на Ривненщине. - Моя Лизка как полижет цветы, то пускает слюну изо рта. Такое бывает после лилий, пуансетии, цикламена и рододендрона.

Когда видит такие симптомы, то вызывает у кота рвоту. Поит его из шприца теплым соляным раствором. Смешивает 1 ст. л. соли в стакане воды. Кладет животное на диван, чтобы немного свисала голова. Так легче поить. После рвоты дает толченый активированный уголь вперемешку со стаканом ромашкового чая. Это прочистит организм и снимет спазм живота.

— Нельзя без назначения ветеринара покупать препараты для остановки рвоты. Соседка так сделала, так ее кошка сдохла. Была падка еще и на шоколад. Он вызывал понос и частое сердцебиение. Сперва надо заставить животное вырвать всю нечисть, а потом прочистить организм от интоксикации. После отравления кота несколько дней держу на диете. Даю отварной рис, гречку и курятину.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
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