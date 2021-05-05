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четверг, 06 мая 2021 05:36

Когда возвращался, говорил: "Еду домой умирать"

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В столичном Институте сердца не стало Сергея Ганзе из города Обухов Киевской области. Умер от коронавируса. Последние годы боролся с заболеванием легких. Ожидал трансплантации. Пять дней не дожил до 38-летия.

- Пересадки легких он ждал два года в индийском городе Ченнаи, - рассказывает брат Александр, 36 лет. - Министерство здравоохранения Украины выделило 200 тысяч долларов. Но трансплантацию Сергею так и не сделали. Он писал украинским чиновникам, но все напрасно. Они не выдвигали индийцам никаких требований, не обсуждали сроки. Те прежде всего занимались своими, а затем - иностранцами. В Индию вместе с братом отправили еще 10 украинцев. Прооперировали одного.

В Индии Сергею стало хуже. Решил возвращаться. По дороге говорил: "Еду домой умирать". В Украине встал в очередь на трансплантацию. Пересадку легких в нашей стране еще не проводили. В этом году должны сделать первую такую. 10 дней тому назад брату стало хуже. Забрали в столичный Институт сердца. Там и умер. Причиной указали коронавирус.

Сергей Ганзя окончил Киевский строительный университет. Работал в энергетической компании. Коллекционировал монеты. С женой Людмилой воспитывал сына 13-летнего Дмитрия.

- В 2008-ом брат переболел воспалением легких. После обследования у него обнаружили эмфизему. Со временем развилась кистозная гипоплазия обоих легких. У Сергея они функционировали на 30 процентов. Постоянно пользовался ингаляторами. Под аппаратом искусственной вентиляции легких лежал 8 часов в сутки. Из-за болезни последние четыре года не мог работать. Получал мизерную пенсию. Все деньги шли на лечение. Сергей верил, что сможет выздороветь.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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