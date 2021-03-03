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четверг, 04 марта 2021 06:25

Ким Кардашьян разводится после семи лет брака

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Американская модель 40-летняя Ким Кардашьян разводится с рэпером Канье Уэстом, 43 года. В браке жили с 2014-го.

- Неприятности в семье начались в начале прошлого года, - говорят в окружении супругов. - Тогда Канье баллотировался в президенты США. Во время первой встречи с избирателями рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем. Дома она устроила мужу скандал. Окончательно решила расстаться после того, как он помочился на статуэтку музыкальной премии "Грэмми". Записал это на видео и выложил в соцсеть. Канье ранее лечился от психического недуга. Болезнь снова обострилась. Ким боится жить с ним под одной крышей, потому что не знает, чего ожидать.

Уэст и Кардашьян начали встречаться в 2012 году. В июне 2013 года у них родилась дочь Норт. В следующем году сыграли свадьбу в Италии. Имеют еще общего сына Сэйнта, 5 лет. Двух младших детей - дочь 3-летнюю Чикаго и сына псалома, 22 месяца, им родили суррогатные матери.

Перед женитьбой пара подписала брачный договор. Имущество, согласно ему, будут делить поровну. Детьми будут заниматься вместе.

- После всех выходок Канье я его разлюбила. Он останется для меня другом, которому всегда буду готова прийти на помощь. Но жить вместе с ним больше не хочу, - говорит Кардашьян. - Канье уехал из нашего дома. Но в любой момент может приехать, чтобы повидаться с детьми. Они очень его любят.

Состояние Ким составляет $ 900 млн, пишет американский журнал "Форбс". Она начала карьеру в 2007-м, когда с семьей снялась в реалити-шоу "С Кардашьянами". За первый месяц его посмотрели 1,3 млн зрителей. Через год начала сниматься в кино, участвовать в показах мод и позировать в фотосессиях. Вместе с сестрами Кортни и Хлои является владелицей сети магазинов дизайнерской одежды и аксессуаров для женщин.

Раньше была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом. На развод подала через четыре года, потому что муж поднимал на нее руку. Встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2011-ом вышла замуж за баскетболиста Криса Гамфирса. Подала документы на развод через 72 дня брака.

- Хочу получить юридическое образование и сосредоточиться на карьере. Я могла бы завести еще двоих детей - столько, сколько было у моей матери. Но думаю, не стоит. Мне уже 40, не хочу быть старой матерью.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
04
марта

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