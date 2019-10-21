Иван Мамчур 10 лет отбыл в ГУЛАГе

- В советское время упрекали, что предатель. Ничего не отвечал. Я ветеран, не больше. 9 мая провожу как обычный день, - говорил ветеран дивизии "Галичина" 94-летний Иван Мамчур в 2015 году. 17 октября умер в госпитале города Винники Львовской обл. Перед этим несколько дней находился на лечении.

Родился в селе Ракитное Яворивского района Львовской области. В 1944 году прошел юношеский вышкол в австрийском лагере "Мальта". Потом вступил в Организацию украинских националистов. Имел псевдо "Ольховый". Служил в дивизии "Галичина".

- У меня был выбор: или в лес - в Украинскую повстанческую армию, которая только начинала формироваться, или в дивизию. Директор гимназии, в которой я учился, сказал: "В лесу хорошо. Но чтобы у нас было независимое государство, надо свое профессиональное войско". В дивизию шли добровольно. Нас не отличали от немецкой армии - одевали, кормили. Получали по 7 марок в день, - вспоминал Иван Михайлович.

Был арестован НКВД по возвращении во Львов и осужден на 10 лет. Наказание отбывал в лагерях ГУЛАГа. Участвовал в Кенгирском восстании. Вышел на свободу 27 октября 1954 года.

После освобождения окончил инженерно-строительный институт. В 1988-м переехал во Львов. Там активно работал над восстановлением памятников истории и культуры. Написал две автобиографические книги.