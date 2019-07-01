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вторник, 02 июля 2019 05:00

Игорю Маркевичу оторвало ногу

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59-летний Игорь Маркевич из села Жирова Жидачевского района Львовской области погиб в аварии. Когда с друзьями возвращался домой после футбольного матча, его сбила машина. Мужчине оторвало ногу, говорят.

- Игорь Маркевич занимал должность сельского головы Жировой две каденции. Был активен, любил футбол. В тот день ходил на матч. После него, наверное, где-то с друзьями пошел посидеть. Домой возвращался позже, - рассказывает сельский староста Орест Пивовар, 58 лет. - Жены не было, жил с матерью 86-летней Марией Дмитриевной. Полицейские пришли к ней около трех ночи, чтобы сообщить о трагедии. А она думала, это сын вернулся.

Игорь Маркевич был председателем общественной организации "Ассоциация футбола города Ходоров", писал в районную газету "Новое время" на спортивные темы.

- Когда работала в местной поликлинике, Игорь часто к нам заходил, - говорит 55-летняя Анна Катола-Гучко. - Всегда был в хорошем настроении, улыбающийся, много шутил. У нас настроение поднималось после его посещений. Каждый раз приглашал всех на футбол посмотреть. Любил это дело.

Игоря Маркевича похоронили в родном селе. Виновника аварии задержали. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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