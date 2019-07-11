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пятница, 12 июля 2019 00:11

"Хочет выйти замуж за деда, чтобы после смерти получить его дом"

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"Сестра родила двух дочерей и ушла из дома, - пишет 29-летняя Анастасия из Житомирской области. - Забеременела еще в школе. Родила близнецов. Кто их отец, не знаем до сих пор. Полгода пожила с одним, потом с другим. Детьми не интересуется, но деньги на них получает. Мать и отец ухаживают за внучками. Лишать ее родительских прав боятся. Что ждет Юлю? Вернется ли она к детям?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, обводит ею вокруг портрета Юлии - кудрявой блондинки с тонкими губами.

- Женщина не интересуется и не будет интересоваться судьбой детей. Устраивает свою жизнь. Хотя все отношения, которые начнет до 2020 года, обречены на фиаско. Имеет шанс еще дважды стать матерью, но избавится от нежелательной беременности. Вскоре ваши родители станут опекунами для девочек. Помогайте им воспитывать племянниц.

"Два года назад дочь познакомилась с состоятельным мужчиной, - рассказывает в письме 52-летняя Ирина Тимофеевна из Полтавы. - Он переехал жить в Турцию. Звал Илону с собой. Но мы с отцом не пустили. Потому что не знали, что это за человек. Он не предлагал ей замужество. Только гражданский брак. А это разве серьезные отношения? Они разошлись. Дочь до сих пор сама. Винит меня, что помешала ее счастью".

Присылает фото блондинки в джинсовом сарафане. Рядом - смуглый мужчина с черными волосами и карими глазами. На столе рядом стоит кальян.

- В следующем году дочь выйдет замуж за мужчину, с которым уже начала отношения. Еще не раз поблагодарит вас, что остановили от переезда в другую страну. Тогда ее жизнь могла измениться, и вряд ли в лучшую сторону. У мужчины были другие планы касательно Илоны. Пожил бы с ней несколько месяцев, но женился на другой. Чувствовала бы себя брошенной.

"С нашим отцом происходят странные вещи, - пишет Евгения из Хмельницкой области. - Ему 72 года. В феврале похоронил жену и через два месяца привел в дом другую женщину. Она вдвое моложе его. Имеет троих детей от двух предыдущих браков. Хочет выйти замуж за деда, чтобы после смерти получить его дом. Пробовали говорить с папой, но никакие аргументы на него не действуют. Собрался жениться".

- Отец заключит брак с женщиной, которая годится ему в дочери. Переписать на себя его дом до их свадьбы вы не сможете. Половина недвижимости принадлежала покойной матери. Побороться за наследство вправе. Ту половину разделят на три части: между вдовцом, вами и братом. Не спешите продавать свою долю. Во вторую половину дома заселите квартирантов. Сами на несколько лет пуститесь жить и работать за границу. Не портите отношения с отцом из-за его желания жениться на молодой жене. Уважайте этот выбор.

"Ничего не удается в жизни. Болеем, муж еще и любит выпить, - пишет жительница Ровно Наталья, 56 лет. – У меня часто кружится голова, беспокоят головные боли. Принимаю все, что назначают врачи. Но ничего не помогает. Может, на нас какая-то порча или неправильный диагноз поставили?"

- Доверяйте диагнозу, поставленному медиками. Не занимайтесь самолечением, чтобы не навредить. Ежегодно ложитесь под капельницы. Лечение в стационаре улучшит самочувствие. Отправляться в дальние поездки вам нельзя. Будет укачивать в дороге. Больше времени проводите на свежем воздухе. Откажитесь от тяжелой работы на огороде. Поберегите себя.

Автор: Яна РОМАНЮК
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