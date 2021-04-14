Геннадий Замрыка восемь лет боролся с раком

В Приютовской ОТГ Александрийского района Кировоградской области попрощались с депутатом райсовета и меценатом 54-летним Геннадием ЗАМРЫКОЙ. Восемь лет он боролся с онкологией.

Геннадий Замрыка родился в Александрии. Окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения. В 1999-м стал основателем и руководителем общества "Степь".

- В 2015 году он присоединился к открытию в Александрии первой и единственной художественной галереи VashART. Выделил под нее уютное помещение, — рассказывает художница 36-летняя Ирина Кваша. - Последний раз виделась с ним летом. Пришел в галерею. Покупал картины и вышивки. Интересовался искусством. Имел большое сердце. Многим помогал. В соседнем селе Куколовка построил храм. Предлагал расписать сельскую школу. Но из-за пандемии выполнение проекта перенесли.

Геннадия Замрыку похоронили на местном кладбище. У него остались жена, сын и внук.