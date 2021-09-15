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четверг, 16 сентября 2021 05:15

Флориан Юрьев пережил двух дочерей

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14 сентября в Киеве попрощались с архитектором Флорианом Юрьевым. Похоронили его в поселке Качановка Ичнянского района на Черниговщине. Болел раком. Месяц тому назад отпраздновал 92-й день рождения.

- Флориан Ильич когда-то говорил, что мечтает дожить до 90 лет. Бог дал ему больше, - рассказывают в общественной организации "Музей современного искусства". - Тяжело болел. В последнее время был очень истощен. Но до конца оставался в здравом уме.

Флориан Ильич родился в Сибири, где был в ссылке его отец, ученый-генетик Илья Юрьев. Окончил Иркутское училище искусств, Киевский художественный институт, аспирантуру Московского полиграфического института и докторантуру Львовского полиграфического института им. Ивана Федорова.

Работал архитектором в институте Киевпроект. Был автором советского герба Киева. В столице возле метро Лыбидская создал концертный зал "Летающая тарелка". Его возводили семь лет.

- Я бывал на стройплощадке почти каждый день, проверял каждый сварной шов. Мерил толщину штукатурки и говорил: "Переделывайте!" Хотел создать зал с совершенной акустикой, поэтому важна каждая деталь, - рассказывал Юрьев. - За этот проект получил премию "За новаторство в архитектуре" - 17 тысяч рублей. Это были огромные деньги. Когда пришел с ними в Киевпроект, меня вызвали директор и главный архитектор. Сказали, что премию надо делить на троих. Ответил: "А какое вы имеете к этому отношение? Проектировал я со своим коллективом, с ним премию и разделю". Так и сделал - все получили поровну, до сантехников, электриков и копировальщиц. Народ был доволен, а начальство - нет.

После этого Флориан Ильич уволился из Киевпроекта. Решил больше не заниматься архитектурой. Преподавал в Украинской академии книгопечатания. Работал в домашней мастерской на Лесном массиве в Киеве. Изготавливал музыкальные инструменты, экспериментировал с акустическими материалами, писал музыку и картины. Его первая персональная выставка состоялась в 2019 году.

Флориан Юрьев похоронил двух дочерей. У него осталась внучка.

Автор: Марта ГАЛКА
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