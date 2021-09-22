Евгения Пилипец погибла, когда делала Селфи

14 сентября в испанском городе Бенидорм погибла 26-летняя Евгения Пилипец из Киева. На туристической достопримечательности "Балкон Средиземноморья" перелезла за ограждение смотровой площадки, чтобы сделать селфи. Не удержалась и сорвалась с 30-метровой скалы.

- Трагедия произошла среди бела дня на глазах туристов, - рассказывает знакомый Виталий Шевчик, 30 лет. - Жене сразу бросились на помощь. В воде она провела всего несколько минут. Ее достали, оказали первую помощь и доставили в больницу. Там она впала в кому - ударилась о камни и получила серьезные травмы. Умерла через несколько часов.

Евгения Пилипец работала кастинг-директором в киевской кинокомпании "Мамахохотала". Любила путешествовать. Интересовалась фотографией.

- Женя была ответственная и настойчивая. Ее дни - расписаны буквально по минутам, - говорит Шевчик. - Она ставила перед собой цель и делала все, чтобы ее достичь. Мечтала приобрести квартиру. После отпуска планировала это сделать.

Женщина замужем не была. У нее остались родители.

- Родные полетели в Испанию, чтобы забрать тело. С датой прощания не определились. Потому что неизвестно, сколько времени это займет.