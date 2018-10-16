Евгений Пленгей погиб на виду у отца

В селе Романковцы Сокирянского района Черновицкой области похоронили 10-летнего Евгения Пленгея. 21 сентября погиб в ДТП.

— В тот день Женя с отцом возвращался домой, — рассказывают в сельском совете. — Ехали в грузовом микроавтобусе. Оказалось, что водитель был нетрезв. Въехал в припаркованный на обочине грузовик. Женя погиб мгновенно. Его отец получил сотрясение мозга, перелом руки и ноги. Водитель отделался легкими травмами. Полицейские сразу его задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Евгений Пленгей учился в шестом классе Романковецкой гимназии. Имел сестру 5-летнюю Алину.

— Их семья небогатая, но жили дружно, — говорят односельчане. — Женя помогал родителям и приучал к этому младшую сестру. Любил ее. Говорил: "Никому не позволю обижать Алину".