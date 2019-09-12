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пятница, 13 сентября 2019 05:55

Евгений Клименко выиграл кухонный набор

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— Получил от "Газети по-українськи" фартук и варежку с логотипом. Подарок отдал жене. Она в них трудится на кухне. Мне так впервые в жизни повезло, — говорит 74-летний Евгений Клименко из села Дмитровка Полтавской области.

"Газету по-українськи" выписывает 13 лет. Отправил копию квитанции в адрес редакции и выиграл кухонный набор.

— Выписать газету посоветовала Тоня Скотаренко, которая раньше работала почтальоном, а сейчас заведует почтой, — говорит Евгений Владимирович.

Родился я в Дмитровке, на бывшем хуторе Волошины. Где было наше дворище, теперь поставили мойку для большегрузных машин. Детство было нелегкое. Когда было 2 года, нас покинул отец. Была еще старшая на два года сестренка Валя. Жили с мамой. Нечего было есть, так я в восьмом классе пошел работать помощником киномеханика. Это было в 1962 году. В те времена паспортов не давали. В село приехал вербовщик из Луганской области. Мне за сутки выдали паспорт, и я поехал в Полтаву учиться на машиниста электровоза. Долго там не пробыл. Вернулся в село. Работал помощником механика передвижного кино, — рассказывает Евгений Клименко.

Служил в Фастове в радиолокационных войсках, потом в Киеве.

В конце службы я заболел воспалением легких и меня комиссовали. Работал в колхозе. Выучился на машиниста пневмогусеничных кранов, сдал экзамен на машиниста железнодорожного крана. Имею 43 года общего стажа.

С женой 70-летней Людмилой живет в браке 52 года.

— Увидел ее в клубе, когда пришла с подругами. Очень красивая. У нее было семь сестер. Работала в колхозе возле телят. Затем - в буфете. Вырастили сына и дочь. Имеем четырех внуков. Держим хозяйство. Выращиваем рассаду на продажу. Раньше любили вместе рыбачить. Теперь здоровье не позволяет, — говорит Евгений Клименко.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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