Евгений Белозеров перед смертью слушал "Команду молодости нашей"

13 января умер спортивный журналист 54-летний Евгений Белозеров. Тело обнаружил коллега покойного Владимир Коцур.

- Я снимал комнату у Белозерова, - рассказывает. — Вечером мы с ним поговорили. Коллега послушал на ноутбуке песню "Команда молодости нашей" в исполнении Людмилы Гурченко. Потом разошлись спать. Утром проснулся и взглянул в его комнату. Вижу, спит укрытый одеялом. Я не кричал, потому что Женя ужасно не любил, когда его утром будят. Поэтому собрался и пошел по делам. Вернулся вечером, в 21:30. Смотрю, а он лежит в той же позе. Вызвал скорую, которая констатировала смерть от сердечного приступа.

Евгений Белозеров работал футбольным и хоккейным обозревателем газеты "Команда". Там ему доверяли отчеты из важнейших матчей. В частности, писал о финальном матче Кубка мира-1998 по футболу, в котором Франция победила Бразилию — 3:0. Был в служебных командировках на матчах "Динамо" и сборной Украины в Париже, Лондоне, Ньюкасле, Загребе, Ланси. В 1999 году хоккейная сборная Украины впервые играла в Высшей лиге чемпионата мира. Турнир проходил в Норвегии. Белозеров был на него направлен.

Впоследствии работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине". Оно закрылось в прошлом году 1 августа.

— Должен был перейти работать на сайт "Футбольный клуб". 15 января. Женя не дожил несколько дней, — говорит Коцур.

Добавляет, что у покойного была энциклопедическая память.

Похоронили Евгения Белозерова на Байковом кладбище рядом с родителями. Собственной семьи не создал. В Москве живет младший брат Александр.