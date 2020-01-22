Евгений Белозеров перед смертью слушал "Команду молодости нашей"

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 522
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 1656
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1116
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 828
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3753
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1584
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1305
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1638
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2979
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 558
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 05:50

Евгений Белозеров перед смертью слушал "Команду молодости нашей"

  Комментировать
 

13 января умер спортивный журналист 54-летний Евгений Белозеров. Тело обнаружил коллега покойного Владимир Коцур.

- Я снимал комнату у Белозерова, - рассказывает. — Вечером мы с ним поговорили. Коллега послушал на ноутбуке песню "Команда молодости нашей" в исполнении Людмилы Гурченко. Потом разошлись спать. Утром проснулся и взглянул в его комнату. Вижу, спит укрытый одеялом. Я не кричал, потому что Женя ужасно не любил, когда его утром будят. Поэтому собрался и пошел по делам. Вернулся вечером, в 21:30. Смотрю, а он лежит в той же позе. Вызвал скорую, которая констатировала смерть от сердечного приступа.

Евгений Белозеров работал футбольным и хоккейным обозревателем газеты "Команда". Там ему доверяли отчеты из важнейших матчей. В частности, писал о финальном матче Кубка мира-1998 по футболу, в котором Франция победила Бразилию — 3:0. Был в служебных командировках на матчах "Динамо" и сборной Украины в Париже, Лондоне, Ньюкасле, Загребе, Ланси. В 1999 году хоккейная сборная Украины впервые играла в Высшей лиге чемпионата мира. Турнир проходил в Норвегии. Белозеров был на него направлен.

Впоследствии работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине". Оно закрылось в прошлом году 1 августа.

— Должен был перейти работать на сайт "Футбольный клуб". 15 января. Женя не дожил несколько дней, — говорит Коцур.

Добавляет, что у покойного была энциклопедическая память.

Похоронили Евгения Белозерова на Байковом кладбище рядом с родителями. Собственной семьи не создал. В Москве живет младший брат Александр.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евгений Белозеров перед смертью слушал "Команду молодости нашей"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 44759
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды Просмотров: 31716
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 21746
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 15597
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 6 Просмотров: 10386
Люди
"Лучше быть скупым, чем выбрасывать деньги на ветер"
"Лучше быть скупым, чем выбрасывать деньги на ветер" Просмотров: 54
Наталия Потапова не увидела сына
Наталия Потапова не увидела сына Просмотров: 9
Андрей Садило умер в ночную смену
Андрей Садило умер в ночную смену Просмотров: 45
Соломия Островская погибла по дороге с отдыха
Соломия Островская погибла по дороге с отдыха Просмотров: 180
Константин Бромберг пережил жену на три месяца
Константин Бромберг пережил жену на три месяца Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
6
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
5
Зеленский готовит специальное заявление
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
Голосов: 192
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua