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вторник, 29 октября 2019 05:11

"Если всю воду использовала, надо ждать следующего дня"

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- Уехала из Украины четыре года назад. Но до сих пор не приспособилась к жизни за рубежом. Ездила по всему миру. Могла выбрать любую страну для жизни. Друзья говорили, муж мой точно будет иностранцем. Соглашалась. Хотя говорила, что никогда в жизни не выйду за араба, - рассказывает 36-летняя Светлана Корниенко из города Ватутино Черкасской области. Замужем за ливанцем 41-летним Ибрагимом. Поселились в городе Сайда.

- В Украине работала в международной организации "Cодружество студентов-христиан". Много общалась с иностранцами. Была переводчиком на конференциях в Австрии, Германии. Всюду комфорт, цивилизация. Но меня всегда больше цепляли бедные восточные страны. Два года назад друзья познакомили с Ибрагимом. Он имел небольшой бизнес в Ливане. Собирал молодых ребят в бедных районах и тянул на футбол. Хотел занять их спортом, чтобы не гуляли, не употребляли наркотиков. Сначала мы общались онлайн. Потом поженились.

В Ливане красивые пейзажи, тысячелетняя история. Наш город древний. Когда-то назывался Сидон. Говорят, по его улицам ходил Иисус Христос. Меня больше всего поразил местный менталитет. В Ливане хорошие отношения между людьми ценятся больше, чем правда. Скажем, я пришла в гости. Мне не нравится какое-то блюдо. Но должна сказать, что оно невероятно вкусное, чтобы не обидеть хозяйку. Так во всем. Со временем научилась уклоняться от ответа.

Муж перед моим переездом арендовал для нас жилье. В Ливане есть обычай, что до свадьбы молодой должен купить квартиру, машину и все необходимое для супружеской жизни. Для меня это было не принципиально. Поэтому арендовали помещение. Найти квартиру легко. Объявления в интернете не смотрят, как у нас. Муж сказал: "Давай пойдем в тот магазин и спросим, сдает ли тут кто-то квартиры. Местные все знают". Это при том, что город третий по величине в Ливане. Арендовали жилье со всеми удобствами в пригороде за 300 долларов. Коммуналка обходится еще в сотню. Самая дорогая электроэнергия. Она есть не круглые сутки. Сначала мы жили в городе Захле. Он единственный в стране, где электричество есть весь день. Потому что работает государственная станция. В любое время можно было включать бытовую технику. Забросала стирку и не волновалась, что машинка остановится. В Сайде электроэнергией обеспечивают частная и государственная компании. Последняя дает свет по 4-6 часов. Частная фирма предоставляет генераторы. Если берешь мощнее, платишь 100 долларов. Меньше обходится вдвое дешевле. Но при этом не могу включить стиральную машинку, кондиционер. Не потянет даже принтер. Ежедневно вычисляю часы, когда будет государственное электричество. Платим за него ежемесячно примерно 15 долларов - 376 гривен.

Может, что-то бы и изменилось. Да все дело в коррупции. Есть люди у власти, которые держат генераторные компании. Им невыгодно, чтобы было государственное электричество. Хотя для этого есть все возможности. Вода тоже может исчезнуть в любой момент. Каждый владелец квартиры имеет на крыше бак, куда жидкость подается через трубу. Если всю использовала, надо ждать следующего дня. Вода невкусная. Для питья и приготовления пищи покупаю в магазинах. Или берем у свекрови. У нее есть фильтр. В первый год в Ливане несколько раз попадала в больницу. Не могла привыкнуть к воде и местным овощам.

В домах нет отопления. Вроде теплая страна, но мы в горном районе. Особенно холодно, когда дуют ветры с моря. Поэтому имеем теплые одеяла. Дополнительно включаем обогреватель и кондиционер. Когда жили в Захле, использовали печь-буржуйку. Ее устанавливали в отдельной комнате с отверстиями на улицу, - продолжает Светлана.

Здесь в зданиях тонкие стены. До 10 сантиметров. Когда впервые зашла в квартиру, подумала - а где подоконник? К тому же крошечные кухни. Зато зал просторный, балкон величиной с еще одну комнату. Мебель все одинаково расставляют в квартирах. Это правило никто не нарушает. Например, я пришла к друзьям. Знаю, что справа при входе стоит шкаф-купе. В гостиной его не должно быть. Еще обязательно должны быть диван и два кресла, зеркало, комод для посуды, стол со стульями. В гостиной принимаем гостей. И сами там едим, потому что в кухне не поместиться.

Приход гостей на первых порах напрягал. Здесь не разуваются. Даже зимой, когда стелем ковры. Бывает, прошу снять обувь, потому что маленький ребенок ползает. Но чтобы никого не обидеть, проще убрать потом. Раздражает, что курят в помещении, в машине. Даже когда рядом ребенок или беременная женщина. В городе нет открытых детских площадок. Все платные. Гулять с ребенком практически негде.

- Почти никого не угощаю украинскими блюдами. Здесь они не так вкусны, как дома. Если готовлю борщ, то для себя и сына. Муж любит есть наши блюда в Украине. В Ливане другой вкус продуктов, - говорит Светлана Корниенко.

- Проблема найти хороший майонез. Привожу из Черкасс. А еще - черный хлеб. Даже настоящее молоко не везде купишь. За ним следует ехать в горы. В Ливане проще приобрести телятину. Туши продают с утра до вечера в специальных магазинах. Позволяют отрезать любой кусок. Килограмм стоит 12 долларов - около 300 гривен. На месте могут порезать на кусочки или перемолоть в фарш. За это деньги не берут. Свинину запрещено продавать. В Ливане ее трудно найти даже в христианских районах. Иногда из дома привожу сало. На границе не проверяют.

50 долларов стоит килограмм дорогой морской рыбы в Ливане. Это более 1200 грн. Ее называют "султанка". Стоимость зависит от утреннего улова. Если он небольшой, цена может подскочить вдвое.

В первый класс идут в шесть лет

В Ливане в большинстве работают частные школы. Государственных немного. Туда ходят дети из бедных семей, беженцы из Сирии.

- Мой муж создал благотворительную организацию, чтобы подтянуть в обучении детей из бедных семей и беженцев, - говорит Светлана Корниенко. - Сейчас есть 79 школьников. Учатся в две смены. Я преподаю им английский язык. Другие учителя помогают делать домашнее задание, которое тоже на английском. Дети часто не могут сдать экзамены. Система образования в Ливане достаточно сильная, но сложная. Все предметы преподают на английском или французском.

В школу ежегодно нужно покупать учебники и форму. Дети идут в первый класс в 6 лет. Перед этим обязательно есть детсад. В основном отдают в частные. Обучение стоит 300 долларов в месяц - 7,5 тыс. грн. В 2,5 года ребенок должен сдать тест. Понимать просьбы, называть предметы, быть приученным к туалету.

В государственном детском саду воспитанникам меньше уделяют внимания. В группе по 30 детей. За еду надо доплачивать. Можно брать завтраки с собой. Или покупать в магазине или детском саду. Спят одетые на раскладушках. Кто не хочет - выводят гулять на площадку.

Автор: Татьяна САРАХАH
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