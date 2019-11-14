"Электрик стукнул по трансформаторной будке, и свет появился"

"Эти фото - не с войны. Это - центр Киева. Там горел мой дом на улице Пирогова, 2. Обошлось без жертв, но дом стал непригоден для жизни. Отопления нет, коммуникации в аварийном состоянии. И это может привести к еще одному пожару. Кроме того, дому грозит полное разрушение: деревянные перекрытия могут в любой момент обвалиться", - пишет киевлянка Иванна Иванюта в "Фейсбуке". В ночь на 1 ноября сгорела ее квартира в центре столицы.

Огонь вспыхнул на крыше дома. Квартиры на последнем, шестом, этаже выгорели полностью. Остальные помещения пострадали от воды. Покинуть квартиры пришлось жителям трех подъездов, в каждом из которых по 12 квартир. Среди пострадавших - вдова режиссера Сергея Параджанова 81-летняя Светлана Щербатюк.

- Здесь был кошмар, воды было по щиколотку, - рассказывает она на следующий день после пожара. - Мы вывезли письма Сергея Параджанова, его фотографии и рисунки. Вместе с сыном съехали с квартиры. Жить в таких условиях невозможно.

Запах гари чувствуется еще возле подземного перехода возле станции метро Университет. Два подъезда дома ограждены бело-красной лентой. Двери №5 и №6, которые пострадали больше всего, открыты. У входа в один сложены обгоревшие деревянные балки и остатки железной крыши. Внутри темно и сыро - стены и потолок в разводах. Лифт не работает. На последнем этаже дверь одной из квартир подперта палкой, чтобы не упала. На соседней они железные, без замков. В щель видно остатки строительных материалов - здесь делали ремонт.

- Нас только сегодня прислали сюда разбирать завалы, - говорит один из мужчин, с чердака выносят обгоревшие балки.

У шестого подъезда стоят несколько человек - их офисы были в этом доме.

- Это был ад, - говорит стройная блондинка. - Ночью нам позвонили и сообщили о пожаре. Дом старый, перекрытия деревянные. Проводка тоже такая, ее не меняли со времени возведения дома. Крыша сгорела, а все этажи залило водой. Люди остались без жилья. Владельцы двух квартир перед пожаром как раз сделали ремонт.

- В тот день пропадал свет, а затем мигал и трещал, - добавляет черноволосый мужчина. - В 20:00 позвонил наш руководитель. Сказал приехать, потому что в доме пожар. Когда был здесь, крыша уже пылала. Пожарные тушили огонь, а мы спасали от воды вещи в офисе. Помогали выводить жильцов на улицу. К дому подогнали автобус, чтобы люди могли погреться.

Из четвертого подъезда выходит пожилая женщина с мальчиком.

- Мы здесь не живем, - говорит она. - В полуподвальном помещении этого дома расположена детская музыкальная школа. Она работает, водила внука на занятия.

Дом построили в 1937 году. Наиболее вероятной причиной пожара жители называют неисправную электропроводку. Электрокабели размещены на крыше, где и вспыхнул огонь.

- Причин может быть много. Но 90 процентов людей уверены, что виновата проводка, - говорит жительница Елена. - Неоднократно жаловались, что скачет напряжение. Жители верхнего этажа рассказывали, что в день пожара слышали запах гари. Когда обратились в ЖЭК, им ответили, что дом проблемный.

- Пожарные не могли оперативно начать борьбу с огнем, поскольку дом был подключен ко всем коммуникациям, - продолжает женщина. - Когда огонь стал "проваливаться" с крыши на этажи, началась активная фаза тушения. Все квартиры затопило, потому что прорвало трубы с отоплением - во время тушения пожара жэк его не выключил.

Киевлянка Вероника Константиновна жила на шестом этаже. Она недавно перенесла инсульт, говорит плохо.

- Перед пожаром света не было. Хотела вызвать "скорую", а мне ответили: "Не приедем, у вас темно в подъезде", - рассказывает. - В жэк звонила и я, и подруги. Но там сказали, что электрик придет утром. Он стукнул по трансформаторной будке, и свет появился. Под вечер стало мелькать в ванной комнате. Затем услышала, будто кто-то ходит на чердаке, а после этого - четыре хлопка. Увидела зарево. Вдруг телефонный звонок: "Одевайтесь быстро, пожар между пятым и четвертым подъездом. Выбегайте на улицу, только хотя бы паспорт возьмите". Была в халате. Сверху накинула пальто. Кошка сама запрыгнула мне на руки.

Чтобы отремонтировать крышу дома, нужно 4,2 млн грн. Шевченковская райгосадминистрация обещает выделить средства на протяжении трех месяцев.