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четверг, 15 апреля 2021 05:50

Двадцатую годовщину совместной жизни отпраздновали в сауне

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- Не люблю, чтобы в шкафу висели старые вещи. Но свадебное платье сохранила. Дочери сказали примерить. С мужем решили устроить в нем фотосессию через 20 лет брака, — рассказывает 40-летняя Зоя Кицак из села Великие Гаи Тернопольского района. С мужем Владимиром, 48 лет, отметили фарфоровую свадьбу.

У супругов четверо детей — 19-летняя Татьяна, Маричка, 17 лет, 9-летний Остап и Гордей, 7 лет. На 20-ю годовщину брака дочери устроили родителям романтический вечер, оплатили сауну и заказали суши.

— Дети фотографировали нас дома, — говорит Зоя Кицак. - Костюм, в котором муж женился, не дожил до этого времени. Поэтому Владимир надел другой. Я же была в своем свадебном платье. Оно идеально село по талии, но в груди корсет пришлось распустить. Платье подарил муж перед свадьбой. Сначала думала купить в салоне. Но там сказали: "на Дюймовочек платьев нет. Надо только шить". Я тогда весила 46 килограммов. Сама нарисовала фасон и выбрала ткань. Платье трехслойное — подкладка, фатин, а сверху — шифон.

Фото в свадебном платье опубликовали в фейсбуке. Приятно слышать от других, что мы почти не изменились, — продолжает. - Стараемся не пить кровушку друг у друга. Женщина привлекательна, если у нее хорошее настроение. Мужчина хорошо выглядит, когда после работы ему хочется идти домой.

Зоя работает логопедом-дефектологом, Владимир — историк, докторант Тернопольского педагогического университета им. Владимира Гнатюка.

— Муж — мой бывший преподаватель, — рассказывает Зоя Кицак. - Как-то вместо профессора должен был у нас читать историю культуры. Это было перед Пасхой, пятая пара. Пришли к нему со старостой отпрашиваться, потому что хотели пораньше домой поехать. Не отпустил. На паре дал писать контрольную работу. Все время ходил по аудитории — следил, чтобы никто не списывал. Потом рассказал, что это меня так разглядывал. После занятия догнал на лестнице: "хотите пойти на кофе?" Мы посидели в кафе "Затишок". Потом пошли в Кафедральный собор и стали в очередь на исповедь. После этого Владимир провел меня в общежитие. Так завязались отношения. Впоследствии муж рассказал, что в тот вечер пришел домой и сказал брату: "Я встретил красивую девушку. Наверное, буду жениться".

Через несколько месяцев влюбленные обручились.

— Обвенчались в Кафедральном соборе в Тернополе, — говорит Зоя. - На празднование в ресторан пришло человек 200 гостей. Через неделю гуляли еще у меня дома — в селе Малые Загайцы Шумского района. Праздновали в Доме культуры. Пригласили сотню гостей. Напекли трехэтажные 30-килограммовые свадебные караваи. Их свидетели ставят на плечи и несут вдвоем. В конце свадьбы староста разрезал и раздавал всем.

Тогда некоторые меня спрашивал: "Он — преподаватель, а ты — студентка. Неужели по расчету за него идешь?" Отвечала: "Да, потому что вижу, что есть на кого рассчитывать. Этот человек никогда меня не подведет". Знала, что всегда смогу на него положиться. За 20 лет было всякое. Но мы все одолели. Бывает, что громко поговорим. Я могу эмоционально доказывать свое, однако не перехожу на личное. Поэтому никогда серьезно не ссоримся. Если возникают недоразумения, обсуждаем.

Автор: Наталія ЛАЗУКА
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