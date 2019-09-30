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вторник, 01 октября 2019 00:35

"Дом сама подожгла. Теперь получит страховку и попросит политическое убежище"

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Социальные сети заставляют дополнительно тратиться на свадебные церемонии. Большинство молодоженов стремятся устроить такой праздник, который будет идеально смотреться в "Инстаграм". Результаты опроса, проведенного в Великобритании, показали, что средняя стоимость свадьбы за последние шесть лет выросла в три раза.

Чтобы показать в социальных сетях красивую и модную картинку, молодожены покупают дизайнерскую одежду, выбирают для праздника роскошные рестораны, заказывают экзотическое меню, для фотосессий используют цветные дымовые шашки, много живых цветов и бабочек. Делают это, чтобы их фотографии получили как можно больше лайков в соцсетях. "Для свадебных церемоний стараются использовать все модные тенденции. А быть в тренде сейчас — дорого", — говорят исследователи.

Что обсуждали пользователи социальных сетей в сентябре

7 сентября из России в Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 украинских политзаключенных. Их обменяли на граждан РФ, которые воевали на Донбассе, и пророссийских активистов из Одессы и Крыма.

"По решению международного трибунала украинские моряки были признаны пленными и суд обязал рашку их отпустить до 8 сентября. Там вынуждены были бы это сделать, потому что иначе русские корабли арестовывали бы во всех портах за нарушение международного морского права. А это для раши должен был быть нокаут! Но наш гуманный руководитель сделал нокаут Украине. Под видом смачной победы он снимает с путлера петлю и делает себе офигенный пиар! Но он не освободил моряков. Дела по ним не закрыли, их выпустили под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой. Они должны были вернуться домой свободными людьми, но господин президент со своей свитой сделали их преступниками и обменяли на террористов!"

Дмитрий Гайдуцкий, "Фейсбук"

"Вова-на-лисапетике этим позорным "обменом" спас Вову на ботоксе от санкций Морского трибунала, которые должны были включиться именно сейчас, и помог ему оттянуть неизбежную Гаагу."

Влад Сахневич, "Фейсбук"

Верховная Рада поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Он вступит в силу с 1 января 2020-го.

"Осталось квартальщиков рассадить в Конституционный суд".

Вадим Приходько, "Фейсбук"

"Демократию демонтируют. Мы не обогнали рашку, мы попали в 1999 год".

Юрий Добронравин, " Фейсбук"

"Без депутатской неприкосновенности оба Майдана — 2004-го и 2013 года — закончились в день начала. Это — подкоп под третий".

Юрий Цветков, "Фейсбук"

"Депутатская неприкосновенность так быстро была снята, чтобы остатки оппозиции заткнуть под ковер, а своих депутатов сделать марионеточными. Сейчас количество парламентариев сократят до 300 — народ любит такое. А потом вся власть будет у президента. Это — путь России".

Владимир Губенко, "Фейсбук"

Бывшего нардепа от "Партии регионов" 65-летнего Александра Ефремова выпустили из-под домашнего ареста. Старобельский райсуд Луганской области изменил ему меру пресечения на личное обязательство. Ефремова задержали в 2016-ом по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Паспорт могли и не возвращать, все равно потребности бежать из страны у него уже нет".

Наталья Ковальчук, "Фейсбук"

"Зе — молодец! Ефремова срочно назначить главой Луганской области и представить к награде за героическую борьбу за свободу Новороссии от бандеровцев".

Елена Шостак, "Фейсбук"

"Кажется, с Революцией достоинства что-то пошло не так! Если так и дальше будет делаться, то Межгорье придется возвращать бывшему владельцу".

Сергей Борж, "Инстаграм"

Дом бывшей главы Национального банка 54-летней Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Пожарным не удалось потушить огонь. Дом сгорел дотла.

"Конечно, сама и подожгла. Получит страховку и попросит политическое убежище".

Игорь Макогон, "Инстаграм"

"Теперь фраза "сжигать мосты" приобретает актуальность и смысл. Лучше потерять малое, чем отдать все!"

Ярослав Папиренко, " Фейсбук"

"Для чего зря поджигать? Если решились на это, то поджигайте вместе с их владельцами, чтобы не было этих "злых языков" в желании получить "политическое убежище"! Все нужно делать не халтурно, а по-человечески!"

Николай Вербиленко, "Фейсбук"

Кабинет министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Он занимал эту должность с марта 2014 года.

"Думаю, и сам Институт ненамного дольше продержится. Или его возглавит какой-то бешеный совок и будет защищать память об освободителе, мяснике Жукове и т. д.

Что ж, конец эпохи достоинства таков. Кого это еще может удивить?"

Роман Мельниченко, "Фейсбук"

"Сваты" победили. Зачем молодежи Пласт, зачем читать Вятровича? Пусть смотрят "95 квартал". Теперь модно быть простым и примитивным. Пожрать, поржать и поспать".

Виктория Гасилина, " Фейсбук"

"Коммунисты сплавили декоммунизатора".

Екатерина Штогрин, "Инстаграм"

"Одним фанатичным придурком меньше. Пусть теперь с ницоями-фарионами-тягнибоками тявкает".

Георгий Навалихин, " Фейсбук"

Четыре часа был парализован мост Метро в Киеве. 18 сентября его заминировал бывший участник АТО 42-летний Алексей Белько. В его задержании принимали участие 300 полицейских и 350 нацгвардейцев. Оказалось, что мужчина находился под действием наркотических веществ. Министр внутренних дел Арсен Аваков готов взять его на поруки.

"Сначала говорили, что он требует освободить бойцов добровольческого батальона "Торнадо". Оказалось, что он боец ООС, старший сержант и, кроме освобождения добровольцев, требовал остановить капитуляцию на Донбассе. Здесь я полностью на его стороне".

Назар Приходько, "Фейсбук"

"Кто выиграл тендер на этот заказ от МВД? Чувак выбрасывает через окно что-то похожее на автомат, потом сам через него вылазит, ложится на асфальт в позе морской звезды, его забирают, но автомат не трогают. Конец. Сценарий Алана Бадоева?"

Петр Хоружий, "Фейсбук"

"Аваков опять постановкой очки себе набирает?"

Светлана Удовенко, "Инстаграм"

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