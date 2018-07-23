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"Дочка должна выходить на сцену, а она спит"

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Шесть лет занимается модельным делом киевлянка 9-летняя Елизавета ГРЕБИНИЧЕНКО. В мае представляла Украину на международном конкурсе красоты "Маленькая мисс Вселенная" в турецком Кемере.

В нем участвовали 100 конкурсанток из 20 стран мира. Елизавета получила сразу три титула - "Мисс Европа", "Мисс Мода" и "Королева Вселенной". Впервые за 13-летнюю историю существования конкурса одна участница получила такое количество наград.

- Участвовать в конкурсе нам предложило модельное агентство, в котором занимается дочка, - рассказывает мать девочки Диана Мончаковская. С ней и Елизаветой встречаемся в столичном кафе. Девочка одета в джинсы и белую блузку с открытыми плечами. Сбрасывает ранец с приклеенными крыльями и усаживается на диване. - Решили ехать в последний момент. На подготовку у нас было две недели, потому шили костюмы, искали платья и ставили номера в ускоренном режиме. Бывало, что и по ночам не спала.

Конкурс проходил в 5-звездочной гостинице. Длился неделю.

- Все эти дни просыпались в пять утра, потому что график насыщенный, - рассказывает Диана. - Несколько раз шоу заканчивалось поздно. Как-то дочка должна была выходить на сцену в два ночи. Захожу в гримерную, а она спит на стульчиках.

- Участницы выходили на подиум в национальных и маскарадных костюмах. Был творческий конкурс и фотосессии, - добавляет Елизавета. - Больше всего понравилась этновечеринка. Девочки должны были накрыть стол с национальными блюдами. Мы привезли в Турцию каравай, сало и черный хлеб. Поставили на стол мясную нарезку, хрен и горчицу. Взрослым предложили медовуху и хреновуху.

Финал конкурса состоялся в конце мая.

- Лизе вручили два титула - "Мисс Европа" и "Мисс Мода", - рассказывает Диана. - За все годы существования конкурса больше двух наград ни одна участница не получала. Обладательницу главного титула "Королева Вселенной" объявляли в конце церемонии. Ведущий открыл конверт и прочитал: "Гребиниченко Елизавета".

- Я не могла сдержать слез, - говорит девочка. - Почувствовала себя победительницей после того, как мне надели корону. Это мгновение хотела бы пережить еще раз.

На следующий день вместе с двумя участницами снялась у проморолике конкурса. Видео снимали на корабле. Начали в пять утра - завершили через восемь часов. Думала, получу солнечный удар, потому что было жарко. Когда закончили, вернулась в гостиницу и переоделась. Тогда впервые за семь дней удалось поплавать в бассейне. В тот же день вернулись домой. В аэропорту меня встретили отец и старший брат. Подарили мне 101 розу.

Елизавета Гребиниченко занимается в модельном агентстве с 3 лет. Туда ее привела мама.

- Лиза сама об этом попросила, - рассказывает Диана. - Тогда даже мысли не имела, что это превратится в серьезное увлечение. После возвращения из Турции дочка успела принять участие в конкурсе "Топ - 100. Будущее Украины. Дети". Получила премию в номинации "Модель. Фотомодель". Также была членом жюри на конкурсе "Детское лицо".

- Мечтаю и дальше побеждать в конкурсах красоты, - говорит Елизавета. - Кроме занятий в модельном агентстве, увлекаюсь бальными танцами и вокалом. Хочу создать собственную группу.

Участницу дисквалифицировали за фото в социальной сети

После церемонии награждения одна из участниц конкурса попросила у Елизаветы Гребиниченко разрешения сфотографироваться в короне, которую вручили за победу.

- Фотографию девочка сразу выставила в социальной сети, - рассказывает Диана Мончаковская. - Подписала фотографию так, будто это она получила главный титул. Организаторы увидела ее заметку. За это девочку дисквалифицировали.

Автор: Наталия ЧОБАНЯ
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