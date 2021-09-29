Дочь Марии Украинец осталась сиротой

В Червонограде Львовской области умерла 36-летняя Мария УКРАИНЕЦ. У нее был рост 96 см, весила 26 кг. 10 лет тому назад стала самой низкой в ​​стране матерью.

- У Марии была онкология. Недавно она перенесла операцию на щитовидной железе. Проходила химиотерапию, - рассказывает руководитель благотворительного фонда "Осуществить мечту" Ульяна Флишко. - С ней познакомились в 2011 году в роддоме, когда она родила дочь Веронику. Врачи говорили, что выносить ребенка с ее диагнозом невозможно. Но Мария это сделала. В следующий раз судьба свела нас прошлой весной, когда надо было помочь Марии собрать деньги на лечение. С тех пор мы не общались, она много пережила: два года тому назад потеряла мужа, похоронила отца, который умер от рака. А потом онкологию обнаружили у нее. Мария страдала от боли. Сильно похудела. Говорить ей было трудно. Но даже будучи онкобольной, она продолжала радоваться жизни. Была сильная. Ради дочери могла свернуть горы.

Мария Украинец родилась с весом 3,6 кг. Перестала расти в подростковом возрасте. У нее диагностировали карликовость. С мужем Олегом познакомилась по объявлению. Прожили в браке восемь лет. В июле 2019-го мужчина скончался.

- Часто Мария рассказывала, как некоторые люди смеялись над ней, демонстративно плохо относились к ней из-за ее внешнего вида. Но она с улыбкой смотрела на жизнь, не обращала внимание на тех, кто шептал за спиной, - говорит Флишко.

У женщины осталась 10-летняя дочь Вероника. Удочерить девочку хочет ее дядя.