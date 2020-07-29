"Девочки держали, чтобы не упала. Потом уже сама висела под потолком"

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 612
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1062
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7839
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 576
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1197
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
четверг, 30 июля 2020 05:01

"Девочки держали, чтобы не упала. Потом уже сама висела под потолком"

  Комментировать
 

— Пол денсом — танцами на пилоне — занялась четыре года тому назад. Моя дочь как раз ехала отдыхать. У нее оставались неиспользованными пять оплаченных занятий в студии. Предложила, чтобы я посетила их вместо нее. На первом занятии было страшно и смешно. На пилоне надо было переворачиваться. Кричала: "Держать меня всем!" Девочки сбежались, чтобы поддержать. Через несколько занятий уже самостоятельно висела под потолком. Не верила, что смогла это сделать, — говорит 61-летняя Людмила ШЕВЧЕНКО из Черкасс.

Женщина окончила Киевский медицинский университет им. Александра Богомольца. В Черкасской медицинской академии преподает микробиологию, гигиену, профилактическую медицину и эпидемиологию.

— Вся моя жизнь связана с каким-то спортом, — рассказывает Людмила Витальевна. — В студенческие годы я занималась многоборьем. Бегала, плавала и стреляла. После рождения детей ходила на фитнес. Впоследствии увлеклась йогой и стрейчингом. А еще на протяжении последних 22 лет моржую. Меня к этому подвела одна белоруска, с которой мы ходили в баню. Ей было 76. Договорились, что в воскресенье — это было в день выборов 31 марта 1998 года — составлю ей компанию. Готовилась по системе Порфирия Иванова. С вечера пятницы ничего не ела и не пила до 12:00 воскресенья. К Днепру меня повез муж. А белоруска почему-то не пришла. Сказала мужу: "Я же не зря сюда приехала". И направилась во вьетнамках в воду. Шла, а было все мелко. Чтобы искупаться, метров на 20 пришлось отойти от берега. Муж шутил вдогонку: "Далеко не заходи, чтобы хоть багром можно было вытащить". Несколько раз присела в воде. На берег вышла красная, как рак. Но понравилось. На следующих выходных уже купалась вместе с мужем. Он через девять лет бросил это занятие. А я моржую до сих пор.

Семь лет тому назад в ноябре участвовала в 1,5-километровом заплыве в Севастополе. Ездила с черкасским моржом Александром Толбатовым. Мы успешно проплыли всю дистанцию. После этого участвовала в спортивно-развлекательном шоу на канале ICTV "Замоченные". Меня включили в сборную команду из 20 человек для участия в международных соревнованиях в Аргентине. Это был джек-пот. Потому что я тогда 21 день провела в Буэнос-Айресе. Постоянно хочется осваивать что-то новое. Пол денс — это еще один мой шаг к победе над страхом.

Трижды в неделю занимается в дэнс-студии.

— Первые дни некоторые девушки подозрительно на меня смотрели. Мол, чего она сюда приперлась. Но потом увидели, что я стараюсь, сажусь на шпагат не хуже них. Занятием помешал карантин. Но я добросовестно тренировалась из дома. Занималась с внучками. "Строила" их, чтобы не потеряли форму. Втроем делали упражнения по системе йоги, растяжки, подкачали руки, ноги и пресс.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Девочки держали, чтобы не упала. Потом уже сама висела под потолком"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

В Коломые выступали индейские племена и самураи

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 14400
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 13123
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 9558
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 5463
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом Просмотров: 5283
Люди
"Приехала к родственникам в Россию. Ходила там в вышиванке"
"Приехала к родственникам в Россию. Ходила там в вышиванке" Просмотров: 45
Андрей Григораш умер от коронавируса
Андрей Григораш умер от коронавируса Просмотров: 153
Виктор Кайнер держал 11 собак
Виктор Кайнер держал 11 собак Просмотров: 378
У Владимира Лозинского был сахарный диабет
У Владимира Лозинского был сахарный диабет Просмотров: 351
"На ступеньках постелила свою юбку. Теперь это — его место"
"На ступеньках постелила свою юбку. Теперь это — его место" Просмотров: 306
Больше всего комментируют
14
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
6
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
6
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 293
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua