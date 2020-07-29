"Девочки держали, чтобы не упала. Потом уже сама висела под потолком"

— Пол денсом — танцами на пилоне — занялась четыре года тому назад. Моя дочь как раз ехала отдыхать. У нее оставались неиспользованными пять оплаченных занятий в студии. Предложила, чтобы я посетила их вместо нее. На первом занятии было страшно и смешно. На пилоне надо было переворачиваться. Кричала: "Держать меня всем!" Девочки сбежались, чтобы поддержать. Через несколько занятий уже самостоятельно висела под потолком. Не верила, что смогла это сделать, — говорит 61-летняя Людмила ШЕВЧЕНКО из Черкасс.

Женщина окончила Киевский медицинский университет им. Александра Богомольца. В Черкасской медицинской академии преподает микробиологию, гигиену, профилактическую медицину и эпидемиологию.

— Вся моя жизнь связана с каким-то спортом, — рассказывает Людмила Витальевна. — В студенческие годы я занималась многоборьем. Бегала, плавала и стреляла. После рождения детей ходила на фитнес. Впоследствии увлеклась йогой и стрейчингом. А еще на протяжении последних 22 лет моржую. Меня к этому подвела одна белоруска, с которой мы ходили в баню. Ей было 76. Договорились, что в воскресенье — это было в день выборов 31 марта 1998 года — составлю ей компанию. Готовилась по системе Порфирия Иванова. С вечера пятницы ничего не ела и не пила до 12:00 воскресенья. К Днепру меня повез муж. А белоруска почему-то не пришла. Сказала мужу: "Я же не зря сюда приехала". И направилась во вьетнамках в воду. Шла, а было все мелко. Чтобы искупаться, метров на 20 пришлось отойти от берега. Муж шутил вдогонку: "Далеко не заходи, чтобы хоть багром можно было вытащить". Несколько раз присела в воде. На берег вышла красная, как рак. Но понравилось. На следующих выходных уже купалась вместе с мужем. Он через девять лет бросил это занятие. А я моржую до сих пор.

Семь лет тому назад в ноябре участвовала в 1,5-километровом заплыве в Севастополе. Ездила с черкасским моржом Александром Толбатовым. Мы успешно проплыли всю дистанцию. После этого участвовала в спортивно-развлекательном шоу на канале ICTV "Замоченные". Меня включили в сборную команду из 20 человек для участия в международных соревнованиях в Аргентине. Это был джек-пот. Потому что я тогда 21 день провела в Буэнос-Айресе. Постоянно хочется осваивать что-то новое. Пол денс — это еще один мой шаг к победе над страхом.

Трижды в неделю занимается в дэнс-студии.

— Первые дни некоторые девушки подозрительно на меня смотрели. Мол, чего она сюда приперлась. Но потом увидели, что я стараюсь, сажусь на шпагат не хуже них. Занятием помешал карантин. Но я добросовестно тренировалась из дома. Занималась с внучками. "Строила" их, чтобы не потеряли форму. Втроем делали упражнения по системе йоги, растяжки, подкачали руки, ноги и пресс.