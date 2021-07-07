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четверг, 08 июля 2021 00:51

Денис Кинзерский побил рекорд на тестах

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- Готовиться ко внешнему независимому оцениванию начал прошлым летом. Учил украинский язык. Химию стал повторять с октября. К биологии был готов давно, потому что этот предмет нравился. К английскому не готовился вообще, - говорит 17-летний Денис Кинзерский из Киева. На ВНО он получил по 200 баллов по математике, биологии и химии. По украинскому языку набрал 196, а по английскому - 188.

Денис окончил физико-математический лицей Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

- Я учился в другой школе. В первых четырех классах - были хорошие оценки, - рассказывает. - После пятого начал лениться, все запустил. Друг сказал - если урок устный, то его можно не делать. Потерял интерес к учебе. Затем сменил школу. В новом коллективе захотелось хорошо себя показать. Старался, только английский прогуливали. Нам не повезло с преподавателем.

Последний год из-за карантина учились дистанционно. Большой разницы не заметил. Самый большой недостаток - не было живого общения. Но так я экономил примерно два с половиной часа ежедневно на дорогу.

Тестам уделял до часа в день. После онлайн-уроков отдыхал. А потом брался за подготовку к ВНО. Иногда жертвовал учебой, чтобы погулять с друзьями. Но бывали дни, когда и по 7 часов учился.

Занимался и сам, и с репетиторами. С репетитором легче. Он знает, что нужно учить для ВНО. Многое зависит от твоего уровня. Но готовиться надо, пока не выучишь программу в совершенстве. Работал с прошлогодними тестами. Анализировал задачи, в которых ошибался. Разбирался, почему ответ именно такой.

Хотел получить 200 баллов по химии и биологии. Не знал, получится ли. Математика удивила, потому что не готовился дополнительно. Думал, задачи будут сложнее. После первого тестирования пришел домой и лег спать.

Признается, что труднее всего было написать собственное высказывание по украинскому языку.

- Для таких заданий мне не хватает времени. Могу это делать 2 часа, а на весь тест дают 2,5. Еще в черновик сначала нужно писать. Последние два абзаца ушли из головы сразу в чистовик.

Успешную сдачу ВНО Денис Кинзерский не праздновал.

- Обрадовался, что могу поступить, куда захочу. Пойду в Институт высоких технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Выбираю между химией и биологией. Мечтаю сделать полезное для человечества. Что-то изобрести, чтобы оставить о себе память.

В этом году впервые выпускникам за высокие результаты ВНО должны платить президентскую стипендию - в течение года 10 тыс. грн ежемесячно.

- Не уверен, что буду ее получать, - говорит Денис. - Список стипендиатов должны утвердить осенью после дополнительной сессии ВНО. Правила понятны. Выплачивают в зависимости от результатов обязательных предметов. Неясно, какие именно, потому что выпускники выбирают разные.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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