"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три"

"Три года тому назад дочь вышла замуж, - пишет 50-летняя Надежда из города Миргород на Полтавщине. - Арендуют с мужем квартиру, потому что жилья купить не могут. Надеялись, что дед мужа отдаст им квартиру. Но этого не произошло. Я обоих успокаиваю. Понемногу отложат денег, и будет у них свой дом. Проблема в том, что дочь не может забеременеть. Врачи говорят, что они с мужем здоровы ".

В конверт вложила свадебное фото дочери. Она в белом приталенном платье. Держит за руку на голову высшего мужчину. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Дочка забеременеет в следующем году, как только с мужем изменят место жительства. Будут собирать деньги на искусственное оплодотворение. Но во время одного из визитов к врачу выяснится, что уже носит под сердцем младенца. Жилье приобретут через три года.

"Весной познакомилась в интернете с парнем, - пишет 27-летняя Ирина из Полтавы. - Первая ему написала. Через несколько свиданий мы начали встречаться. Но он уехал из Украины на работу за границу. Отношения поддерживали на расстоянии. Пригласил на неделю в страну, где работает. Мы хорошо провели время. Когда я вернулась домой, он перестал отвечать на звонки. Написал, что нам лучше расстаться, потому что он не может создать со мной семью. Не готов забрать меня с собой за границу, потому что сам еще не устроился как следует. Это было для меня ударом. Верю, что наше знакомство было не случайно. Может, это испытание, которое мы должны пройти, чтобы быть вместе? "

Биоэнергетик достает из конверта фото Ирины и ее бывшего парня Святослава. Оба в солнцезащитных очках стоят возле аэропорта.

- Во время поездки к любимому убедились, что чувства остыли. Как он не пытался делать вид, что рад видеть вас, все же хотел быстрее разъехаться. До сих пор скучаете по избраннику, потому что не нашли ему достойную замену. Долго одинокой не останетесь. Когда вы найдете нового партнера, Святослав снова вернется в вашу жизнь. Начнет отправлять сообщения, надеясь на взаимность. Наберитесь смелости отказать и поставить точку в отношениях, которые не имеют перспективы. Парень, с которым начнете новый роман, вскоре предложит руку и сердце.

"Дети и внуки живут отдельно, но я все равно за них переживаю, - рассказывает в письме Лидия Ивановна из Полтавской области. - Внучке Юле 27 лет. Ее первый брак был неудачен. Начала встречаться с другим парнем, но отношения у них не сложились. сейчас живет в гражданском браке, детей не планируют. Юля имеет высшее образование, работает в банке. Красивая, порядочная, но несчастная. Внучке Тане 23 года. Получает высшее образование. Устроилась педагогом, но хочет сменить работу. У ее подруг уже есть семьи и дети, а Таня ни с кем не встречается ".

- Юлия выйдет замуж, как только забеременеет. Узаконить отношения предложит мужчина. Незадолго до декрета получит повышение на работе. Во втором браке будет чувствовать себя счастливой. Татьяна хочет поехать на работу за границу. Сдерживаете ее порывы, потому боитесь отпускать внучку далеко от дома. Но именно там ей суждено найти любимое дело и завязать отношения, которые закончатся замужеством.

"Стала вдовой в 44 года, - рассказывает в письме 73-летняя Лидия Павловна из Киевщины. - Муж трагически погиб. Сына и дочь сама поднимала на ноги. Надеялась на спокойную старость. Теперь сердце болит за детей. Сыну 49 лет. В 2016-ом похоронил жену, которая долго болела. Детей не имели. Теперь встречается с вдовой. Татьяна на 12 лет моложе него, имеет двух сыновей. Хорошая и порядочная. Но будет ли мой сын счастлив с ней? Дочь в 21 год вышла замуж, родила сына . 20 лет прожила в браке с мужчиной, который ее любил. Может, та любовь была фальшивая, потому что потом он начал гулять и изменять. Бросил семью. Сразу после развода женился на любовнице, но их брак был недолог. Дочь тяжело переживает разлуку. Знакомиться ни с кем не хочет ".

Направляет фото с дочкой Аней и сыном Виктором. Женщина с синими сережками-шариками сидит у детей на красном диване. На руках держит пикинеса.

- Сын тяжело пережил потерю любимой. Встреча с Татьяной открыла для него второе дыхание. Благодаря ей не потерял интерес к жизни. Вскоре они узаконят отношения. Ее детям он заменит отца. Примите их как родных внуков. Невестка имеет шанс забеременеть в следующем году. Если будет придерживаться рекомендаций врачей, родит здоровую девочку. Зятя любовница приворожила. Иначе ни за что не ушел бы из семьи. Построенные на чарах отношения недолговечны. Пока дочка не находит силы простить предателя, как и открыть свое сердце другому мужчине. Но время лечит. Будет в ее жизни вскоре еще одна любовь.

"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три, - пишет 34-летний Олег из Киевщины. - В 2011 году я взял кредит. Выплачивал его исправно, пока банк не закрыли. Мой кредит продали коллекторской компании. Они подняли процентную ставку и требуют , чтобы я погасил долг, который не должен. Это втрое превышает стоимость моей квартиры. Звонят среди ночи. Угрожают, что уничтожат меня и четырех моих детей. Ставят перед фактом: плати или выметайся на улицу. Жена боится водить сыновей в школу. Днями сидят дома. Я обратился в полицию. Все звонки с коллекторами записываю на диктофон. Хочу с ними судиться ".

Биоэнергетик кладет ладонь на паспортное фото Олега. Он русый, имеет голубые глаза и шрам на подбородке.

- Боитесь за семью. Люди, которые вам угрожают, не остановятся ни перед чем. Суд проблему не решит, потому что затянется на годы. Жену с детьми отправьте на некоторое время к теще. Для себя и квартиры наймите охрану. Не спешите платить долг аферистам. Не отдавайте никому документы на недвижимость. Останетесь в своем жилье, заручитесь поддержкой влиятельных людей. Среди вашего окружения есть те, кто готов помочь. К 2020 году обменяете квартиру на большой дом.