"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три"

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1134
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 855
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 558
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3717
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 738
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3042
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1980
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 522
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1296
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2628
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3042
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2628
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5517
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 198
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 05:30

"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три"

  Комментировать
 

"Три года тому назад дочь вышла замуж, - пишет 50-летняя Надежда из города Миргород на Полтавщине. - Арендуют с мужем квартиру, потому что жилья купить не могут. Надеялись, что дед мужа отдаст им квартиру. Но этого не произошло. Я обоих успокаиваю. Понемногу отложат денег, и будет у них свой дом. Проблема в том, что дочь не может забеременеть. Врачи говорят, что они с мужем здоровы ".

В конверт вложила свадебное фото дочери. Она в белом приталенном платье. Держит за руку на голову высшего мужчину. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Дочка забеременеет в следующем году, как только с мужем изменят место жительства. Будут собирать деньги на искусственное оплодотворение. Но во время одного из визитов к врачу выяснится, что уже носит под сердцем младенца. Жилье приобретут через три года.

"Весной познакомилась в интернете с парнем, - пишет 27-летняя Ирина из Полтавы. - Первая ему написала. Через несколько свиданий мы начали встречаться. Но он уехал из Украины на работу за границу. Отношения поддерживали на расстоянии. Пригласил на неделю в страну, где работает. Мы хорошо провели время. Когда я вернулась домой, он перестал отвечать на звонки. Написал, что нам лучше расстаться, потому что он не может создать со мной семью. Не готов забрать меня с собой за границу, потому что сам еще не устроился как следует. Это было для меня ударом. Верю, что наше знакомство было не случайно. Может, это испытание, которое мы должны пройти, чтобы быть вместе? "

Биоэнергетик достает из конверта фото Ирины и ее бывшего парня Святослава. Оба в солнцезащитных очках стоят возле аэропорта.

- Во время поездки к любимому убедились, что чувства остыли. Как он не пытался делать вид, что рад видеть вас, все же хотел быстрее разъехаться. До сих пор скучаете по избраннику, потому что не нашли ему достойную замену. Долго одинокой не останетесь. Когда вы найдете нового партнера, Святослав снова вернется в вашу жизнь. Начнет отправлять сообщения, надеясь на взаимность. Наберитесь смелости отказать и поставить точку в отношениях, которые не имеют перспективы. Парень, с которым начнете новый роман, вскоре предложит руку и сердце.

"Дети и внуки живут отдельно, но я все равно за них переживаю, - рассказывает в письме Лидия Ивановна из Полтавской области. - Внучке Юле 27 лет. Ее первый брак был неудачен. Начала встречаться с другим парнем, но отношения у них не сложились. сейчас живет в гражданском браке, детей не планируют. Юля имеет высшее образование, работает в банке. Красивая, порядочная, но несчастная. Внучке Тане 23 года. Получает высшее образование. Устроилась педагогом, но хочет сменить работу. У ее подруг уже есть семьи и дети, а Таня ни с кем не встречается ".

- Юлия выйдет замуж, как только забеременеет. Узаконить отношения предложит мужчина. Незадолго до декрета получит повышение на работе. Во втором браке будет чувствовать себя счастливой. Татьяна хочет поехать на работу за границу. Сдерживаете ее порывы, потому боитесь отпускать внучку далеко от дома. Но именно там ей суждено найти любимое дело и завязать отношения, которые закончатся замужеством.

"Стала вдовой в 44 года, - рассказывает в письме 73-летняя Лидия Павловна из Киевщины. - Муж трагически погиб. Сына и дочь сама поднимала на ноги. Надеялась на спокойную старость. Теперь сердце болит за детей. Сыну 49 лет. В 2016-ом похоронил жену, которая долго болела. Детей не имели. Теперь встречается с вдовой. Татьяна на 12 лет моложе него, имеет двух сыновей. Хорошая и порядочная. Но будет ли мой сын счастлив с ней? Дочь в 21 год вышла замуж, родила сына . 20 лет прожила в браке с мужчиной, который ее любил. Может, та любовь была фальшивая, потому что потом он начал гулять и изменять. Бросил семью. Сразу после развода женился на любовнице, но их брак был недолог. Дочь тяжело переживает разлуку. Знакомиться ни с кем не хочет ".

Направляет фото с дочкой Аней и сыном Виктором. Женщина с синими сережками-шариками сидит у детей на красном диване. На руках держит пикинеса.

- Сын тяжело пережил потерю любимой. Встреча с Татьяной открыла для него второе дыхание. Благодаря ей не потерял интерес к жизни. Вскоре они узаконят отношения. Ее детям он заменит отца. Примите их как родных внуков. Невестка имеет шанс забеременеть в следующем году. Если будет придерживаться рекомендаций врачей, родит здоровую девочку. Зятя любовница приворожила. Иначе ни за что не ушел бы из семьи. Построенные на чарах отношения недолговечны. Пока дочка не находит силы простить предателя, как и открыть свое сердце другому мужчине. Но время лечит. Будет в ее жизни вскоре еще одна любовь.

"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три, - пишет 34-летний Олег из Киевщины. - В 2011 году я взял кредит. Выплачивал его исправно, пока банк не закрыли. Мой кредит продали коллекторской компании. Они подняли процентную ставку и требуют , чтобы я погасил долг, который не должен. Это втрое превышает стоимость моей квартиры. Звонят среди ночи. Угрожают, что уничтожат меня и четырех моих детей. Ставят перед фактом: плати или выметайся на улицу. Жена боится водить сыновей в школу. Днями сидят дома. Я обратился в полицию. Все звонки с коллекторами записываю на диктофон. Хочу с ними судиться ".

Биоэнергетик кладет ладонь на паспортное фото Олега. Он русый, имеет голубые глаза и шрам на подбородке.

- Боитесь за семью. Люди, которые вам угрожают, не остановятся ни перед чем. Суд проблему не решит, потому что затянется на годы. Жену с детьми отправьте на некоторое время к теще. Для себя и квартиры наймите охрану. Не спешите платить долг аферистам. Не отдавайте никому документы на недвижимость. Останетесь в своем жилье, заручитесь поддержкой влиятельных людей. Среди вашего окружения есть те, кто готов помочь. К 2020 году обменяете квартиру на большой дом.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 166956
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 47808
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 47766
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 37684
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 24715
Люди
Василий Решетарь выиграл комплект постельного белья
Василий Решетарь выиграл комплект постельного белья Просмотров: 9
"Приходилось объяснять, где Украина"
"Приходилось объяснять, где Украина" Просмотров: 18
Лана Ветрова и Дмитрий Есипчук два года откладывали свадьбу
Лана Ветрова и Дмитрий Есипчук два года откладывали свадьбу Просмотров: 171
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели Просмотров: 216
"Полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники"
"Полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники" Просмотров: 576
Больше всего комментируют
33
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
9
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
9
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 798
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua