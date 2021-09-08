Андрей Герасимчук умер на футбольном поле

Во время футбольного матча умер 29-летний Андрей Герасимчук из города Лановцы на Тернопольщине. 10 лет был защитником местной команды "Обрій-Лановцы".

- На футбол Андрей почти всегда приезжал с женой, - рассказывает капитан команды Андрей Засядко, 39 лет. - На этот раз она будто что-то чувствовала, потому что просила не ехать. После первого тайма Андрей сказал, что не будет играть во втором, потому что ему плохо. Хотели вызвать "скорую", но он не захотел. Сначала Андрей сидел на трибуне, потом пошел помыться. Когда вернулся, второй тайм уже играли. Вдруг кто-то закричал, что человек лежит на траве. Все сбежались, вызвали скорую помощь. Врачи 1,5 часа реанимировали Андрея на поле. Но спасти не удалось.

Экспертиза показала, что причиной смерти был инфаркт.

Андрея Герасимчука похоронили в селе Татаринцы Лановецкой громады. Остались жена, мать и брат.

- Приехали на похороны всей командой. Несли на плечах гроб из дома до кладбища. Хуже всего было с женой. Она несколько раз теряла сознание, - говорит Засядко. - Андрей сыграл свадьбу два года тому назад. Мы тогда купили цветов и всей командой приехали поздравить. Был рад такому сюрпризу.