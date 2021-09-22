Алине Галий не успели собрать деньги на лечение

10 сентября остановилось сердце 4-летней Алины ГАЛИЙ из села Зеленое Варашского района на Ривненщине. Два года девочка боролась с раком крови.

- В апреле 2019-го анализы показали, что у Алины низкий уровень гемоглобина, - рассказывает мать Юлия Галий. - Начали искать причину. Обнаружили лейкоз. Следующие 10 месяцев было тяжелое лечение. Но оно дало результаты. Наступила ремиссия и дочь выписали домой.

Год Алина чувствовала себя хорошо, анализы были в норме. Но в декабре 2020 года тромбоциты резко упали. Нам пришлось снова обратиться к врачам. Те сообщили - произошел рецидив. Лечение дочь переносила тяжело. После первого блока терапии она оказалась в реанимации. Ее выходили и продолжили лечение. Но потом украинские медики сказали, что бессильны.

Взяться за лечение девочки согласились израильские врачи. Для этого нужно было $ 200 тыс. В мае семья просила всех неравнодушных помочь собрать эту сумму. Не успели.

- Эти четыре года были лучшие в моей жизни. Алина - сильная девочка. Даже когда ей было очень больно, говорила, что все хорошо, - говорит Юлия Галлий. - Хочется ее обнять. Но остается только жить так, чтобы к ней попасть.