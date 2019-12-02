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вторник, 03 декабря 2019 05:00

Алина Морс заработала шесть миллионов долларов за год

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- Как-то пошла с папой в банк. Его работники предложили мне леденец, но отец не позволил взять. Сказал, что конфеты плохо влияют на здоровье, потому что вызывают кариес. Тогда решила создать полезные для зубов леденцы, - говорит 14-летняя Алина МОРС из Мичигана в США.

Пять лет назад девочка создала компанию "Золлипоп". Изготавливает полезные для здоровья конфеты. Сейчас ее бизнес приносит миллионы долларов прибыли в год.

В 2014-м Алина начала интересоваться, кто производит полезные конфеты. В сети нашла видео, из которого научилась варить их самостоятельно. Испытала десятки рецептов. В конце разработала технологию изготовления таких, которые не вредят зубной эмали. Свой продукт назвала "Золли Кэнди". В 9 лет Алина запустила масштабное производство леденцов. Договорилась об этом с кондитерскими фабриками штата Мичиган. В бизнес вложила $3750, которые собирала несколько лет из подарков на день рождения и Рождество. Столько же добавил отец. За первый год семья продала 70 тыс. конфет.

- Мои леденцы полностью натуральные, без сахара. Они очищают зубы, нейтрализуют большую кислотность во рту и снижают риск разрушения зубов, - говорит девочка.

Компания Алины выпускает конфеты со вкусом вишни, клубники, ананаса, винограда, апельсина.

Вместо сахара в них используют натуральные подсластители: ксилитол и эритритол.

- Друзья по дому называют меня Вилли Вонка - это легендарный кондитер, который создавал удивительные лакомства и открыл самую большую в мире шоколадную фабрику. А журналисты написали, что я - самый молодой генеральный директор в мире. В кондитерском бизнесе работают удивительные люди, но детей нет.

Сегодня в компании американки шесть работников. Леденцы и жевательные конфеты "Золли Кэнди" продают в супермаркетах США, а также в интернет-магазине. В прошлом году семья Морс получила от продаж $6 млн. Часть прибыли девочка перечисляет организации, работники которой рассказывают школьникам о правилах ухода за зубами и их важности для здоровья.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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