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вторник, 01 октября 2019 06:50

"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь"

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- Давно мечтал жить так, как сейчас - в покое. Никто меня не трогает. Хочу - рисую, хочу - другим занимаюсь. Денег, вырученных за картины, мне хватает, - говорит художник 50-летний Степан Ядловский из села Яблонив Гусятинского района на Тернопольщине.

Мастерскую оборудовал в летней кухне. Здесь стоит газовая плита и кафельная печь. На столе разложены краски. Возле кистей и незавершенных работ - чеснок и хлеб. Почти 40 полотен художник держит дома. Остальные отдал в сельский клуб, потому что негде их хранить.

- У меня был заказ - нарисовать соседний городок Копычинцы, - Степан показывает недорисованную картину, где изображены столы на улице. - Заказчице никак не мог угодить. Так говорила, здесь нарисуй цветы, а вместо этого дома - церковь. После того, как забрала картину, позвонила: "Не вписывается в интерьер". Попросила нарисовать другую - в теплых тонах.

Мужчина приносит еще несколько своих работ.

- Люблю наблюдать за людьми, - говорит. - Прихожу домой и рисую тех, кого видел на улице. – Как-то загорал на озере в Ровно. Одну девушку попросил: "Постой, я тебя нарисую". Она была в купальнике, но я нарисовал ее обнаженной. Художник видит насквозь то, что изображает.

Пишу по ночам. Рок-музыка играет, свет горит. Я представляю, что там в селе обо мне говорят, но мне это до лампочки.

Степан Ядловский учился в Ужгороде на художника-оформителя.

- Редко приезжал домой, - рассказывает. - Надо было зарабатывать, чтобы было на что жить и учиться. Работал немного в ЖЭКе. Мне сразу дали мастерскую. Рекламу делал, картины рисовал. Когда закончил учебу, начальник предложил остаться. Немного пожил там, но хотелось большего. Был в Румынии, Венгрии, Чехии. Затем отправился в Киев. Работал на стройке. Меня сразу поставили бригадиром. Работу оставил, когда началась Оранжевая революция. Сказал: "Пока Ющенко не станет президентом, работать не буду". Немного отстоял на Майдане и пришел в бригаду. Ребята сообщили: "Мы тоже - за Ющенко. Но теперь ты у нас бригадиром не будешь".

Решил искать другую работу. Наткнулся на мужчину, который набирал специалистов по работе с мрамором. Я этому не учился, но, когда работал на стройке, из пеноблоков вырезал скульптуры. Сказал, что уже пять лет работаю с камнями. Солгал, потому что начинающих никто на работу не берет. Мне поручили сделать барельефы с цветами для детской комнаты. Вылепил их, но как перевести в гипс - не знал. Работодатель понял, что не умею. Привел девушку-помощницу. Она научила, что к чему. Затем работал еще в рекламной компании, делал фасадную лепнину, барельефы, кронштейны, занимался анимацией. Когда не было заказов, ездил в Пирогово на этюды.

Степан Ядловский разведен. Детей нет.

- С женой разошелся давно, - говорит. - Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь. Но профессия художника такова, что временами их нет. Пропали заказы, и мы с женой развелись. Я ее любил. Она красивая. Умела прекрасно одеваться, умная.

В флягах вместо воды возили спирт

Степан Ядловский два года служил на Донбассе. Воевал поблизости Угледара и Марьинки. Домой вернулся в 2016-м.

- Нам пригнали танк, - рассказывает. - Сняли с него башню и сделали тягач. Им вытаскивал с поля боя разбитую технику и грузил на платформу. Сложно было ходить в бронике. Весил 20 килограммов, а у меня болит спина. На Донбассе в первые дни немного был мандраж. Радовало, что там продолжают жить люди. Было стыдно бояться, когда рядом есть дети. Бойцы страшно пили. Некоторые во флягах. Теперь за это штрафуют.

Автор: Наталия ЛАЗУКА
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