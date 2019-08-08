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четверг, 08 августа 2019 16:35

Габелок, нюхтики, страпезяки - какие слова помогут разобраться с волынским наречием

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Габелок, нюхтики, страпезяки - какие слова помогут разобраться с волынским наречием
Волынские крестьянки в 1930-х Фото: volyn24.com

Опубликовали подборку малоизвестных слов волынской говора. Их используют носители местных диалектов

Каждое из приведенных слов отражает богатство и уникальность говора села Борисковичи как яркого репрезентанта говоров юга Волынской области, сообщают Хроники Любарта.

Вóрок (м. р.) – капюшон.

Вурґíнія (ж. р.) – георгина.

Габéлок (м. р.) – ребенок.

Гризá (ж. р.) – проблемы.

Ґадзýра (ж. р.) – полка.

Ґірóнія (ж. р.) – георгина.

Дзіндзіляка (м. р.) – паук.

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Джúґа (ж. р.) – хохол, чуб.

Духéнка (ж. р.) – платье.

Жижýня (ж. р.) – огонь.

Капуцúни (мн.) – астры.

Кóбашка (ж. р.) – полка.

Нюхтики (мн.) – календула.

Пáзлітка (ж. р.) – фольга.

Папунюня (ж. р.) – хлеб.

Пікєлок (м. р.) – нижняя часть печи.

П'юрник (м. р.) – пенал.

Сáчок (м. р.) – женский пиджак.

Скíпчик (м. р.) – ведро для молока.

Страпизяки (мн.) – заросли.

Тарафéля (с. р.) – мусор.

Тульóбашок (м. р.) – надкушенный пирог.

Цюприки (мн.) – бархатцы.

Опубликовали словарь диалекта Бузько-Ингульского междуречья в Николаевской области.

"Хотелось сказать на весь мир, что Николаевская область - это украинская земля, освоение которой началось в XVIII в. казаками из Запорожской Сечи и крестьянами со всех уголков Украины. Они сформировали степной говор украинского языка. Говор - это разговорный язык одного села. Сколько сел в Николаевской области - столько и наречий", - говорит редактор словаре Любовь Спанатий.

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Дата
08
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