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четверг, 01 августа 2019 12:07

Ученый рассказал, что нужно для украинизации страны

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Ученый рассказал, что нужно для украинизации страны
Павел Гриценко призывает правительство привлекать детей нацменьшинств в украинское образование Фото: daily.rbc.ua

Директор Института украинского языка Павел Гриценко призывает президента Владимира Зеленского и правительство сесть за стол переговоров. Уверяет, что провести украинизацию Украины можно за 5-7 лет. Ученый уверен, что если действительно нужно, чтобы украинский язык объединил всех, им должны учить.

"Большая часть средств расходуется на имитацию образовательной деятельности чем на само образование. Нужно привлекать детей разных национальностей в украиноязычную среду", - утверждает ученый в эксклюзивном интервью "Главкому".

"Потому что сегодня болгарские дети на юге Одесской области к украинской речи не приобщены. Теряя свое болгарское, они приобретают русскоязычность, - говорит он. - Румынское население, молдавское - часть из них охвачена украинским языком, и более или менее даже составляют ЗНО. Но венгерское населения - это катастрофа".

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Отмечает, что украинцы сами позволили Венгрии уничтожить украинские общины Закарпатья.

"Произошла жестокая ассимиляция, которая закреплена в Конституции Венгрии. Таким образом они разделили общины на русинов и украинцев. И поскольку эта община уже не имеет необходимого количества граждан и детей, чтобы пойти в школу, то они финансово не поддерживают ни русинов, ни украинцев, потому что их уже как бы нет", - рассказывает Гриценко.

По его словам языковую проблему легко решить, если президент, правительство и ученые сядут за стол, смогут обсудить этот вопрос и составить четкий план.

На новое украинское правописание будут переходить в течение 5 лет. Использование в это время старой редакции не будет считаться ошибкой и на ВНО. В сравнении с предыдущей редакцией 1989 года, новое правописание стало более детализированным. Количество параграфов выросла с 125 до 168.

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Дата
01
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