Новое правописание и ВНО: чего ждать выпускникам

Использование старого правописания не будет считаться ошибкой в течение переходного периода. Фото: i2.wp.com

На новое украинское правописание будут переходить в течение 5 лет. Использование в это время старой редакции не будет считаться ошибкой и на ВНО.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха. По его словам, в сравнении с предыдущей редакцией 1989 года, новое правописание стало более детализированным. Количество параграфов выросла с 125 до 168.

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"Правописание нуждаются в обновлении, чтобы учесть те изменения, которые происходят в жизни", - отметил он.

Стриха добавил, что раньше не было ответа, как правильно писать айфон или стартап. Также в ближайшее время выдадут методическое пособие для учителей.

Изменения предусматривают, например, "И" в начале слова, как в правописании в 1928-м. В художественных текстах будет допускаться замена "і" на "и" в конце слов при склонении: "смерти", "радости". Больше "Ґ" в словах.