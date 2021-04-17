Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Об особенностях проверки знаний языка Gazeta.ua рассказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

"По закону сертификатом должны подтверждать знание языка все без исключения чиновники и госслужащие, которые идут на конкурс о назначении на новые должности. Тем, кто уже занимает должность, экзамен сдавать не надо. Хотя они могут это сделать для себя и получить сертификат. Он понадобиться при будущем повышении. Сертификат имеет по-жизненное действие, подобно диплому о высшем образовании. Имеет два уровня владения государственным языком - достаточный и высокий. Если человек сдал на достаточый, может потом пересдать на высокий и получить еще один сертификат", - объясняет Орыся Демская.

Проводить экзамены начнут с 16 июля 2021-го. На сайте комиссии опубликовали образец заданий. Весь экзамен будет проходить на компьютерной платформе. Его разработали члены комиссии Данута Мазурик, Юлия Чернобров и Наталья Мазур.

Из чего состоит экзамен и как будет проходить?

Имеет четыре испытательные модули за которые максимально можно получить 158 баллов. За культуру языка - 42, чтение - 20, письмо - 37 и говорение - 59 (29 - за диалог и 30 - за монолог). Уровень культуры речи и чтения проверяются тестовыми заданиями. Письмо - созданием текста до 100 слов. Говорение 20-минутным рассказом на заданную тему. Результат за каждую часть составит 25% от общей оценки. Претендент на сертификат должен зарегистрироваться на специальном портале и через свою электронную подпись вести всю коммуникацию с комиссией в электронном кабинете. Там же будут размещены расписание и локации, где можно сдать экзамен. Затем он должен прийти в специальную испытательную аудиторию, сесть за компьютер, войти в личный кабинет и начать проходить задачи. В тот момент на компьютере будет блокироваться все остальное. Сначала претендент будет выполнять тест на 44 задания - культуру речи и чтение. Тест-машина будет проверять их в режиме реального времени. Если претендент сдаст на 50%+1 вопрос правильно, то его пропустит дальше. Если меньше 50%, то нужно пересдавать. Это можно делать раз в четыре месяца. В модуле "Письмо" человек на слух будет воспринимать текст, пытаться правильно воспроизвести его, среагировать письменно и выразить свое отношение к теме. Работа отправится к экзаменатору, который будет квалифицировать ее по определенным параметрам и не будет знать, чью проверяет. Затем машина будет оценивать результат и ставить оценку. Это для того, чтобы как можно эффективнее противодействовать различным коррупционным моделям и субъективизму. Чтобы экзаменатор не увидел, что держит в руках работу какого-то начальника, с которым что-то не поделил, и завалил его. Такого не будет. "Экзаменатор не будет знать, чью работу проверяет". Часть "Говорение" будет принимать экзаменатор по видеосвязи, будет говорить с претендентом по очень четкими правилами, структурировано и квалификационно. Оценивать разговор по критериям "достаточно", "хорошо" или "отлично". Кроме него, еще один экзаменатор получит запись беседы и будет анализировать ее. Экзаменаторы будут из разных с претендентом городов. Тот кто сдает экзамен будет уверенным, что находится в объективной ситуации, и его никто специально не заваливает, не осложняют экзамен дополнительными вопросами. Это все дает тройную безопасность. Украинское общество, к сожалению, имеет высокий уровень недоверия. Еще не запустили процесс, но уже получали обвинения в том, что что-то продаем и спекулируем. Поэтому для того чтобы соблюсти добродетель, прозрачность, обезопасить претендентов и себя, создали такую ​​мощную систему предохранителей. Набор экзаменаторов начнем в конце апреля. Рассматривать будем людей, которые работают в университетах и ​​имеют минимально диплом магистра по украинскому языку. Преподаватели литературы не интересуют. Не нужны доктора-профессора. Ориентируемся на старших преподавателей или доцентов. Все пройдут отбор, подготовку тренинг, сами будут сдавать небольшие тесты только после того получат статус экзаменатора комиссии.

Какой будет сложность заданий, достаточно школы, программы института или нужна спецподготовка?

Когда начали создавать первые задания то проводили микротестирование. Просили различных коллег, дальних и близких, чтобы они прошли экзамен или его часть. Собирали отзывы, чтобы понимать насколько сложный или наоборот. Сдавали люди, которые работают в сельских ОТГ. Без подготовки, без дополнительных тренингов, консультаций человек сдал на 56%. Были уже 50-летние, которые забыли когда последний раз открывали книгу украинского языка или смотрели правописание. Киевляне-госслужащие набирали по 87-94 баллов из тогдашних 100. Сбалансировали задания средней сложности. Наша основная задача чтобы экзамен проявлял умение говорить, а не доскональное знание правил или грамматики. У того, кто говорит, слушает, читает на украинском языке не будет никаких проблем. Тому, кто только входит в украинский язык придется немного потренироваться. Бояться экзамена не стоит. Он не инструмент наказания Мы будем готовить тренажеры и будет позволять тренироваться на них. Думаю, что после тренировки все тоже сдадут. Бояться нечего. Мы делаем действительно дружественный экзамен, однако не профанирующий. Это не инструмент наказания. Тот кто рассматривает украинский язык, как домоклов меч - борется с собственными комплексами. А тот, кто рассматривает его как ресурс, инструмент, помощь себе - тот делает его сильнее.

Как оцениваете нынешнее владение языком чиновниками?

За последние 10 лет уровень существенно вырос. Хотя встречаются такие, кому язык дается трудно. Есть такие, которые иначе просто не умеют. Сейчас мы проходим этап возвращения к государственному украинскому языку. В 1991-м вышли из русскоязычной истории, где русский был фактически государственным, хоть и не объявленным. Теперь украинский имеет государственные институты, которые обеспечивают его развитие и защиту. Даже русскоязычные граждане поддерживают идею единого государственного языка. А государственные служащие, чиновники, уже не ставят под сомнение необходимость владения и пользования им. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На каком языке украинцы хотят общаться в будущем Возле меня люди говорят на украинском, хотя я их никогда не прошу этого. Всегда говорю - как удобно так и говорите и получаю в ответ "а можно по-украинском". За 20 лет жизни в Киеве ни разу не было проблемы от того, что люди перешли на украинский.

Ранее уже была попытка ввести тесты для чиновников. Чем этот экзамен отличается?

Тот экзамен ориентировался на знание языка. Этот на владение им. Предыдущий экзамен охватывал только госслужащих и вводился национальным агентством Украины с государственной службы. Новый касается гораздо большего круга лиц. Ранее составляли классический экзамен, на бумаге, с испытательной комиссией. Непосредственно контактировали с экзаменаторами, один из них был более вежливым, а другой - менее. Этот экзамен учел все риски предыдущего и устранил их.

Кабинет министров 14 апреля 2021 года утвердил порядок проведения экзаменов. С 16 июля около 100-150 тыс. граждан должны будут сдать их. В этот день вступит в силу норма закона, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на владение украинским.