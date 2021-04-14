Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников

Об уровне владения украинским языком будут выдавать сертификат.

Кабинет министров утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Постановление правительство приняло в среду.

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Происходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка определяет методику и инструкции проведения такого экзамена.

По результатам экзамена выдают государственный сертификат об уровне владения украинским языком.

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С 16 июля около 100-150 тыс. граждан должны будут сдать экзамен.

В этот день вступит в силу норма закона, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на владение украинским.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.