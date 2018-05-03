За прописку заплатили три тысячи гривен

- В этом году сын идет в школу. Подучили немного английский, математику, чтение. Готовились к собеседованию. Потом узнали, что Минобразования это отменило. Были в шоке. Потому приоритет на зачисление в обучение будут иметь дети, которые живут рядом со школой, - рассказывает 34-летний Денис Кованда из Киева.

- Стали искать, как попасть в школу, которую хотим. Выбирали по нескольким критериям: результатам ВНО, количеству поступающих в вузы и отзывам родителей. Друзья убедили идти в лицей в Дарницком районе. Мы сами принадлежим к школе в Днепровском районе. Отзывов о ней не имеем, никогда не интересовались. Однозначно хотим, чтобы был лицей. Туда ходили на подготовку. Учительница посоветовала прописаться где-то поблизости. Дала список домов, которые относятся к ним. Потому что есть такое, что многоэтажка рядом, а в школу идти нельзя. Сначала думали арендовать квартиру в том районе. Риелтор посоветовал искать людей, которые пропишут за деньги. За неделю нам дали телефон пенсионерки, которая согласилась зарегистрировать меня вместе с сыном. Потому что ребенка одного нельзя. Заключили договор, на имущество не претендовать. Через полгода владелица жилья имеет право выписать нас. Заплатил 3000 гривен. Из них 1500 отдал пенсионерке, тысячу - риэлтору. А 500 гривен потратил на оформление бумаг. После этого сразу подали документы в лицей.

- Одна семья может прописать четверо детей. Сейчас большой ажиотаж на жилье вблизи хороших школ. Люди обращаются в агентства и просят найти квартиру, или прописать ребенка рядом, - говорит столичный риелтор Александр Сологуб, 35 лет.

- Владельцы жилья прописывают с удовольствием, но на несколько месяцев. Услуга ранее стоила 1000 гривен, теперь просят 2-3 тысяч. Есть квартиры, где прописано по 10 детей. Школы пока не заявляли, что будут ходить домой к ученикам и проверять. Стоимость аренды квартир вблизи лицеев тоже выросла почти наполовину. Жилье без ремонта и мебели сдают за 7000 гривен.