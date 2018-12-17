С доходов от облигаций не платят налог

Министерство финансов предлагает населению покупать облигации внутреннего государственного займа. Убеждают, что они выгоднее депозитов.

Популяризация облигаций — это составляющая стратегии управления государственным долгом на 2018–2020 годы. На руках украинцы имеют более 300 млрд грн наличности, по подсчетам Нацбанка.

— Деньги будут брать у населения и бизнеса. И будут отдавать внешним кредиторам, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. — Сегодня облигации внутреннего займа как в гривне, так и в долларах выпускает Минфин. Доход в национальной валюте — 17–19 процентов годовых. В иностранной — гораздо меньше. Государство должно искать другие инструменты, кроме облигаций, чтобы выйти из долговой ловушки. За рубежом банки привлекают депозиты населения и бросают их в реальный сектор экономики. Выдают доступные ипотечные и потребительские кредиты.

Облигации внутреннего государственного займа действительно могут быть альтернативой депозитам. Они имеют несколько преимуществ. Во-первых, доходы от них не облагаются налогом. За депозиты платим налоги. Во-вторых, процентная ставка по облигациям может быть выше, чем по банковским вкладам. В-третьих, государство надежнее любого банка.

Минимальная сумма, которую нужно вложить, ограничивается номинальной стоимостью облигации. Она может быть как 1000, так и 10 тысяч гривен. Долгосрочно — больше 5 лет — выгодно вкладывать деньги в валютные облигации. Гривневые подойдут для вкладов на короткий срок — до года.

Сейчас купить облигации граждане могут через банки-посредники. В Минфине предлагают создать специальные мобильные приложения для населения.

— В Швейцарии с мобильного телефона можете отправить свои данные. Через 5 минут получите сообщение, что открыли счет в банке. Это работает, потому что созданы эффективные государственные реестры. Там содержится вся информация о гражданине. Не нужно нести кучу ксерокопий в банк. В Украине такого сервиса еще нет, — продолжает Алексей Кущ.

— Мобильное приложение для покупки государственных облигаций легко сделать, — говорит финансовый аналитик Алексей Лупоносов, 38 лет. — Проблема в другом. В Украине до сих пор нет протоколов защиты информации мобильных сетей. Поэтому часто слышим, что мошенники снимают деньги с карточек, используя мобильные данные. Должна быть ответственность мобильных операторов и банков.