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пятница, 20 декабря 2019 07:20

Проверка предоставления социальной помощи малообеспеченным выявила многочисленные нарушения: на что обратить внимание получателям

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Тем, кто получает социальную поддержку неправомерно, рано или поздно придется за это отвечать. Это показали результаты масштабной проверки предоставления государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Ее осуществило Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка. Более 33 млн грн вернут в бюджет граждане, которые предоставили недостоверные сведения для получения социальных выплат.

Впервые в Украине применили комплексный подход к подтверждению достоверности информации, которую предоставили заявители для назначения государственной социальной помощи. Данные лиц сравнивали с реестрами Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Государственного центра занятости.

Также разрабатывали рекомендации, сформированные Минфином по результатам верификации. А именно — информация о достоверности предоставленных документов, одновременном получении одного вида социальной помощи в разных местах, наличии квартир, домов, транспортных средств, земельных участков, дорогостоящих покупок и прочее. В ряде местных управлений социальной защиты подобную всеобъемлющую сверку данных провели впервые.

Наиболее частое нарушение - предоставление недостоверных сведений

В большинстве случаев основанием для возвращения средств были недостоверные данные о заработной плате и других доходах, сокрытие владения двумя и более квартирами, автомобилями и другими транспортными средствами, сельскохозяйственной техникой. А также — наличия в собственности семей земельных участков и получения доходов от них; средств от продажи продуктов собственного производства. В некоторых случаях речь идет о суммах не в одну тысячу гривен, неправомерно полученных за несколько лет предоставления социальной помощи.

По итогам проверки, более, чем в 5 тысячах случаев были пересмотрены право на назначение социальной помощи. Сейчас решаются вопросы о возвращении средств в бюджет, что позволит направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается. Выявленная сумма нарушений составляет 3,7% от объема средств, предоставленных в январе 2019 года получателям этого вида социальной поддержки.

В общем проверили правильность предоставления социальной помощи почти по 53 тысячам личных дел, что составляет 21% от количества получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в январе 2019 года. При этом проанализировали и проверили более 70 тысяч сведений относительно доходов членов малообеспеченных семей, их имущественного положения, совершения дорогостоящих покупок, пребывания на учете в ПФУ или центрах занятости и т.п. Только запросов по сведениям, которые могли повлиять на право получения социальной помощи, выполнено 44 тысячи.

Такая масштабная работа позволила разработать уникальный материал. Он станет основой для создания системы, что значительно повысит качество мероприятий по контролю при предоставлении социальной поддержки. Ведь полученные данные о нарушениях планируется использовать при разработке "профилей риска" — набора характерных признаков получателей, которые зачастую злоупотребляют и мошенничают при получении социальной помощи. К таким категориям граждан социальные инспекторы будут присматриваться внимательнее. В соседней Румынии переход к подобным выборочным проверкам позволил на 86% увеличить эффективность контроля в сфере социальных выплат и не беспокоить лишними проверками законопослушных граждан.

В Минсоцполитики убеждены — совершенствование контроля при предоставлении социальной поддержки позволит более адресно помогать тем, кто в этом нуждается.

На что обратить внимание получателям?

Специалисты Минсоцполитики рекомендуют перед подачей заявления на назначение социальной поддержки проконсультироваться в местном управлении социальной защиты населения. Ведь любая информация, взятая, например, из интернета, может устареть и не соответствовать действующей нормативной базе, которая постоянно совершенствуется.

Это позволит перед подачей заявления на получение поддержки от государства:

— удостовериться, что вы имеете право на этот вид социальной помощи;

— указать в заявлении и декларации необходимые данные (состав семьи, доходы, имущественное положение и т.п.), как того требует законодательство для назначения конкретного вида поддержки.

Важно: указанные данные должны быть актуальны и соответствовать действительности на момент назначения (переназначения) социальной поддержки. Если при получении социальной помощи в любой из задекларированных позиций что-то изменится, следует сразу сообщать об этом органу, назначившему поддержку.

Не стоит забывать, что государственная социальная помощь — это деньги налогоплательщиков, предназначенные на поддержку тех, кому сегодня труднее всего. Поэтому следует ответственно относиться к предоставлению сведений, на основании которых будут выделяться эти средства.

Если вам известны факты незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи и услуг, сообщайте на "Горячую линию" 0 800 502 757 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни без обеденного перерыва).

Подать официальное обращение или жалобу по вопросам предоставления жилищных субсидий и других вопросов социальной защиты можно по телефону "Правительственной горячей линии" 15 45.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства социальной политики Украины "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется при содействии Всемирного банка.

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