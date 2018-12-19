Обезьяны на обед и дома прошлого: 5 историй украинцев о жизни в далеких уголках планеты

С каждым днем среди молодежи все более популярным становится волнтерство за рубежом. И украинцы не исключение.

НВ записало истории молодых украинцев, которые исследовали Южную Африку, Перу, Бурунди, Индию и Южную Корею.

Екатерина Черепнина, Индия

Девушка жила в городе Ченнай на юге страны.

"Когда за день до вылета на рынке покупала дорожную сумку, продавщица спросила меня, куда я еду. А потом говорит: "Да ты что, у меня недавно туда знакомый уехал, умер там! И ты умрешь!". Ну, я начала переживать. Многие говорят, что это бедная, грязная страна, я тоже ехала с таким мнением. Но это - страна контрастов. Люди умные, много учатся, в основном, на инженеров или медиков. Индусы часто ездят учиться за рубеж и возвращаются в свою страну. Индия - огромная, поэтому в разных ее частях все разное - люди, климат, манера одеваться", - говорит Екатерина.

Автор: Екатерина Черепнина Екатерина Черепнина провела год в городе Ченнай в Индии

По ее словам, волонтеры живут при организации, которая их принимает. Им обеспечивают питание трижды в день. Периодически выдают карманные деньги на мелкие расходы.

"Мы, в основном, организовывали для молодых культурные лагеря, помогали местным носить питьевую воду, организовывали различные мероприятия. Очень много работали с детьми и преподавали им английский язык. В Индии 22 официальных языка и очень много неофициальных. Английский-тот язык, который всех объединяет, но его мало кто знает. Те, кто не имеет возможности учиться, английского не знают, знают только местную, но часто не могут общаться на нем с людьми из других городов и регионов своей же страны".

Денис Ткачук, Перу

"Мы много знаем о Бразилии через футбол, о Кубе через революцию, а о Перу - почти ничего. Из атласа только помнил Мачу-Пикчу. И поэтому я выбрал эту страну. Жил в столице Лиме, - говорит парень, - Популярное блюдо в пляжных регионах - сырая рыба с лимонным соком, севиче. Рис едят практически со всем - как у нас хлеб. В горной местности едят картошку, но перед этим закапывают ее в землю, она там завонюється. Вообще в Перу куча видов картофеля, она попала в Европу именно оттуда. Еще в горах едят морских свинок - они там называются куй. В джунглях едят обезьян и вообще все, что движется. Еще - бананы, но не такие, как у нас продают, а метровые. Один такой взял у женщины на кухне, начал чистить. С меня все смеялись, когда попытался его откусить - оказалось, его нужно готовить".

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В горах едят морских свинок, которые называются куй. В джунглях-обезьян и вообще все, что движется

За год волонтерства в Перу Денис Ткачук выучил испанский на уровне, которого хватает для устного общения.

"По собственной инициативе решил поехать в Серро-де-Паско - город, в который никто не просится сам. Оно расположено на высоте 4 тыс 380 м и там очень сложно находиться неподготовленным людям. Со мной отправили еще парня из Китая - четыре или пять дней он болел. Мы сидели с кислородными баллонами. Даже потом, когда уже привык, все равно было тяжелее, чем обычно: чтобы подняться с первого на второй этаж, нужно было преодолеть восемь крутых ступенек. Одышка была такая, будто я бегал на соревнованиях. В этом высокогорном районе две недели учил детей танцам, позже уже мог играть с ними в футбол - совсем привык к климату".

Автор: Денис Ткачук Денис Ткачук выбрал для волонтерства Перу, город Лима.

Ирина Замыслова, Южная Корея

"Корея - развитая страна, но там тоже есть чему научиться. Мне нравится корейская культура за то, что они очень чтят свои традиции, очень уважают старших. Даже если разница в возрасте всего год, это уже повод для уважительного обращения - у корейцев в разговоре 6 уровней вежливости. Отец в семье всегда заслуживает уважения, каким бы он не был, даже если он - последний алкоголик. После Кореи я очень долго имело себя кланяться людям - это тоже показатель уважения к собеседнику", - рассказала Ирина.

У корейцев в разговоре 6 уровней вежливости

"Однажды нам сказали, что мы едем в другой город, а на сколько - не понятно. Мы поехали в том, что было, погода была еще достаточно теплой в конце осени. Но потом пошел снег, оказалось, что нам нечего надеть, чтобы согреться. В том городе нас поселили у бабушки, она жила одна. И эта бабушка отдала нам совершенно новые вещи своей дочери: мол, когда-то купила их для нее, а та не захотела забирать. Девочкам, которые были со мной, подарила две куртки, мне - штаны и свитер".

Автор: Ирина Замыслова Ирина Замыслова поехала в Корею, поскольку до этого изучала корейский язык в Украине.

Лиза Милевская, Бурунда

"Я училась в двух университетах и работала официанткой в ресторане. Хотела что-то изменить в своей жизни, добавить в нее каких-то красок, ну и отдохнуть, увидеть мир. Решила поехать в Африку, - говорит девушка, - в комментариях туристы писали, мол, мы туда больше никогда не вернемся, не езжайте, там ничего нет. Недавно там была война. С 1993 до 2005 в Бурунди шла гражданская война, в основе которой - конфликт между этническими группами хуту и тутси. В 2015-м в стране была попытка военного переворота".

Перед поездкой Лиза делала обязательную прививку от желтой лихорадки. Предлагали и другие, но девушка отказалась.

"Люди, слыша слово "Африка", обычно говорят: так все понятно, там голод, болезни, бедность. Но у них есть сенсорные телефоны, электричество - дорога, но есть. Еще мне повезло, что я жила в районе с большим озером неподалеку, поэтому с пресной водой тоже не было проблем. В комнате мы жили вшестером: две девочки из Кореи, одна из Таиланда, одна из Китая, ну и я. Был душ, я никогда не голодала. Хоть ели одно и то же: картофель, угали-традиционное блюдо, сваренное из кукурузной муки, бобы и капусту".

Приводят в бунгало: бетонные стены, соломенная крыша, повсюду паутина, куча комаров

Автор: Лиза Милевская Лиза Милевская выступала перед первыми лицами Бурунди

Роман Маховский, Южно-Африканская Республика

"Ехал я в Йоханнесбург - крупнейший город на континенте. Думал, сейчас приеду, меня поселят в небольшой домик в четыре этажа, будет простенькая комнатка, но с условиями. Ехали из аэропорта, вокруг свет, высотки, красиво. А потом выехали за город, а там темно, ферма какая-то. Меня приводят в бунгало: бетонные стены, соломенная крыша, паутина повсюду, куча комаров вокруг и нет антимоскитной сетки".

По словам парня, простые южноафриканцы едят белую кукурузную кашу - пап, и курицу. За электроэнергию не платят, если живут в простых бунгало.

Автор: Роман Маховский Роман Маховский и местные дети в ЮАР.

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