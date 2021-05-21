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суббота, 22 мая 2021 09:25

Украинский язык зазвучал в величественном храме

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Украинский язык зазвучал в величественном храме
Василий Липкивский был активным сторонником автокефалии Украинской Православной Церкви. Позже стал митрополитом УАПЦ Фото: vue.gov.ua

22 мая 1919 года в Киеве провели первое богослужение на украинском языке. Он зазвучал в Военно-Никольском соборе, построенном на средства гетмана Ивана Мазепы.

Во времена Украинской революции продолжалась борьба между сторонниками и противниками автокефалии Православной церкви. Еще 7 июля 1918 года пророссийскому большинству Всеукраинского православного церковного собора удалось исключить 82 проукраинских делегата. В апреле 1919 года сторонник автокефалии отец Василий Липкивский способствовал проведению второго сбора, на котором решили немедленно начать образование украинских приходов.

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Литургию 22 мая перед людьми отслужил именно Василий Липкивский - будущий митрополит УАПЦ. Торжества сопровождал хор под руководством композитора Николая Леонтовича.

"На всенощной службе Божьей собралась такая сила народа. Не только в соборе, но и вокруг него было тесно. Весь народ плакал, слыша Апостол, Евангелие, Псалтирь на родном языке. Все чувствовали, что это впервые после веков неволи "молятся на свободе невольничьи дети", как предсказывал Шевченко", - вспоминал Липкивский.

В итоге священник стал настоятелем Софийского собора и активнее начал бороться за создание украинских приходов. Взялся за перевод богословских и литургических текстов на украинский язык. За все это его заочно подвергли Всероссийскому церковному суду.

В ответ Всеукраинский Церковный Совет призвал игнорировать российский епископат. Началась подготовка к провозглашению автокефалии.

Гетман Украинской державы Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви 12 ноября 1918 года. Исходил из утверждения, что в независимом государстве должна быть собственная церковь.

В те времена за независимость от Московского патриархата выступали миряне и часть духовенства. Сопротивление оказывали высшие иерархи, преимущественно епископы-россияне. Они отрицали автокефалию, впрочем соглашались на ограниченную автономию от Москвы. Центральная Рада почти не оказывала поддержки сторонникам автокефалии, не видела в них союзников государства. Вопрос стал второстепенным и во время войны с большевиками.

Захватив власть в 1918 году, гетман Павел Скоропадский подписал Закон о временном государственном устройстве Украины, признававшем православную веру главной. Полную независимость церкви отрицал. Поддержал автономию при условии не разрыва с Москвой и Московским патриархом.

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Дата
22
мая

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