Женщина не уступила место в автобусе: ее арестовали

Розу Паркс оштрафовали на 14 долларов. Фото: National Archives

Темнокожая американка Роза Паркс в автобусе городе Монтгомери, штат Алабама 1 декабря 1955 года не уступила место белому мужчине в автобусе. По законам того времени неграм не позволяли садиться на места, предназначенные "только для белых".

В те годы в некоторых южных штатах страны еще придерживались политики расовой сегрегации в общественном транспорте. В городских автобусах находились отдельные секции для белых и черных пассажиров. Темнокожие пассажиры должны были садиться сзади. Если мест было мало – их высаживали.

Швея Роза Паркс в тот день села на пустое место сразу за сиденьями для белых. Водитель автобуса попросил четырех темнокожих пассажиров уволить дополнительный ряд. "Я не встану. Объясните мне, почему я должен подчиняться этим законам?" – говорит Роза Паркс. Ее арестовали "за нарушение общественного порядка" и оштрафовали на $14.

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Через пять дней все темнокожие города начали бойкот – перестали пользоваться общественным транспортом. Требовали равных прав. Бойкот длился 381 день.

Компании-автоперевозчики понесли большие убытки: в городе темнокожие составляли около 70% пассажиров. Верховный Суд США через год упразднил закон о сегрегации в городском транспорте. Роза Паркс была среди первых темнокожих, проехавшихся по городскому автобусу законно.

Роза Паркс еще десять лет продолжала заниматься шитьем. В 1965 году чернокожий конгрессмен Джон Коньерс пригласил ее для работы в приемную своего офиса.

Доктор Мартин Лютер Кинг-младший с 3200 участниками 21 марта 1965 года выходят на марш гражданских прав от Сельмы до Монтгомери, штат Алабама. Участие приняло 25 тысяч человек. Хотел привлечь внимание к несправедливым избирательным правам между темнокожими и белыми.