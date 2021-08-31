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вторник, 31 августа 2021 17:34

Спецтема: 30 лет независимости

Выпустили фильм о военном перевороте во Львове

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Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Украинцы захватили Львов без единого выстрела Фото: Центр исследований освободительного движения

Центр исследований освободительного движения презентовал фильм о Ноябрьском срыве, который состоялся во Львове в ночь на 1 ноября 1918 года. Лента стала второй серией проекта "10 Дней независимости Украины". Проект реализует Центр исследований освободительного движения при поддержке Украинского культурного фонда.

В ноябре 1918 года украинцы без единого выстрела совершили военный переворот, благодаря которому вырвали Львов из рук Австро-Венгрии и Польши.

"За два часа полторы тысячи украинских военных захватили полицию, почту, все железнодорожные станции, радио, банки, отключили городской телефон и международную телеграфную линию. Благодаря этому утром 1 ноября 1918-го на львовской ратуше развевался сине-желтый флаг.

Впервые с 1349 года Львов снова оказался под руководством украинской власти. Однако это могло и не состояться. На тот момент на Львов претендовали не только украинцы, но и поляки. Австрийский наместник Карл фон Гуйн отказывался подтверждать новый статус", - сообщили авторы фильма.

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Все предпосылки и обстоятельства происшествия подробно объяснили авторы фильма. Во время подготовки использовали архивные материалы и исследования ведущих историков.

Над проектом работали:

Владимир Вятрович - автор и ведущий
Андрей Сайчук - сценарист
Леся Вакулюк - сценаристка
Яков Любчич - режиссер
Михаил Смуток - исполнительный продюсер
Александр Попенко - оператор
Константин Пузанкин - дизайнер
Александр Климань - звукорежиссер и композитор
Юлия Белоус, Екатерина Беслик - стиль
Кира Летова, Александра Корченков - грим
Татьяна Колесник - редактор социальных сетей
Владимир Бирчак, Олеся Исаюк - научные консультанты
Николай Попелуха - редактор архива
Игорь Малахов - режиссер архива
Ярина Ясиневич - продюсер
Лидия Тополевская - финансистка
Анна Олейник - директор
Дмитрий Гузий - юридическая поддержка

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 Дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с образованием государства.

"Для некогда порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя на самом деле - это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.

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