Сорвали наступательную операцию украинских войск

Представители Генерального штаба УГА прибыли в Ходоров, где в феврале 1919 года проходили переговоры Фото: wikimedia

16 февраля 1919 года Украинская галицкая армия начала Вовчуховскую наступательную операцию против польский войск с целью освобождения Львова. Операция стала частью польско-украинской войны.

Война разгорелась еще в ноябре 1918 года из-за территориальных споров. Полякам удалось захватить Львов - столицу Западно-Украинской Народной Республики. Освободить город украинские военные не смогли. Тогда командование взялось за реорганизацию и усиление частей, а также разработку плана наступления. Сначала планировали захватить железную дорогу Львов-Перемышль, а затем окружить эти города и овладеть ими.

Вовчуховскую операция начали 2 ударные группы УГА. Одна наступала на село Вовчухи, где находился главный польский гарнизон, а также на села Долиняны и хутор Коцив. Вторая на села Бар и Судова-Вишня. Украинцы обстреливали поляков из пушек и в конце концов выбили их из Вовчухов и других населенных пунктов, заняли господствующие высоты. 18 февраля овладели значительным участком железной дороги Львов-Перемышль и начали наступление на Львов.

Понимая угрозу для города, поляки усилили его гарнизон и отправили еще 5 тыс. солдат в район боев с УГА. Они отбили Вовчухи и Бар, но были остановлены в результате удачного контрнаступления украинцев. В плен попало 350 польских солдат.

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Тогда в ситуацию, складывающуюся не в пользу Польши, вмешалась Антанта. Во Львов выслали миссию во главе с французким генералом Жозефом Бартелеми, которая должна была начать переговоры. От УГА требовали пропустить миссию во Львов по железной дороге. По приказу президента ЗУНР Евгения Петрушевича "дипломатические" поезда пропустили без проверки. Однако внутри вагонов оказалось 14 тыс. винтовок с амуницией, что значительно усилило польские войска.

Переговоры между враждующими сторонами состоялись 22 февраля в Ходорове. От УГА требовали прекратить наступление, на что командование согласилось. 23 февраля вовчуховская операция завершилась. От политиков ЗУНР требовали передать Польше Львов и Дрогобычско-Бориславский нефтяной бассейн, а через 2 суток установили так называемую "линию Бартелеми", которая должна была стать западной границей ЗУНР. Такие условия украинские политики отвергли. Бартелеми же начал пугать украинцев большой армией, которая формировалась во Франции. Боевые действия возобновились.

Штаб УГА готовился к проведению второго этапа Вовчуховской операции, но успехам не способствовали поддержка Польши Антантой и ряд тактических ошибок. Поляки провели удачное и решающее контрнаступление. 18 марта деблокировали Львов, а через 10 суток заняли все ключевые населенные пункты.

Вовчуховская операция завершилась победой Польши из-за неблагоприятных внешнеполитические обстоятельства и просчетов командования. После этого УГА готовились к новой наступательной операции.

В октябре 1918-го император Австро-Венгрии Карл І объявил о преобразовании монархии в федерацию народов. Национальные движения получили возможность создать независимые государства. Поляки пытались установить контроль над Галичиной. 28 октября во Кракове создали Польскую ликвидационную комиссию. Она должна была организовать во Львове в ночь с 2 на 3 ноября вооруженное выступление для установления польской власти. Приезд комиссии был запланирован на 1 ноября. Австрийский наместник Галичины Карл фон Гуйн сначала поддержал поляков. Украинцы начали готовить вооруженное восстание. Его возглавил cотник УСС Дмитрий Витовский. 1 ноября в четыре утра украинские войска захватили львовскую ратушу, наместничество - современное здание областного совета, радио, телеграф и вокзалы. 19-летний вестник Степан Паньковский установил на ратуше сине-желтый флаг. В семь утра Дмитрий Витовский рапортовал Костю Левицкому о занятии Львова без человеческих потерь. В этот же день подразделения сечевых стрельцов заняли Станислав - современный Ивано-Франковск, Тернополь, Золочев, Сокаль, Раву-Русскую, Коломыю, Снятин, Печенежин, Борислав и другие города Галичины. На Галичине объявили Украинское государство. Генерала Гуйна и чиновников австрийской администрации поездом отправили в Вену.