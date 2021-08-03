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вторник, 03 августа 2021 17:57

Опубликовали уголовное дело расстрелянного чекистами поэта

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Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом СБУ опубликовали 43 документа по делу поэта, прозаика и переводчика Майка Йогансена. В 1937 году мужчину расстреляли чекисты по сфабрикованным обвинениям.

В сборник документов вошли: ордер на проведение обыска и арест поэта, анкета, протоколы обысков и квитанция со списком вещей арестованного, протоколы допросов писателя, свидетелей и протоколы очной ставки, обвинительное заключение по делу художника, справка о выполнении расстрела, передает "Историческая Правда".

Автор: avr.org.ua
  Справка об исполнении приговора (расстрел) Майка Йогансена от 27 октября 1937
Справка об исполнении приговора (расстрел) Майка Йогансена от 27 октября 1937

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Почти через 20 лет дело писателя решили пересмотреть. Коллеги Йогансена, оставшиеся в живых, свидетельствовали, что никогда не замечали за ним националистических или антисоветских проявлений. Среди документов есть письмо Юрия Смолича и Олеся Гончара прокурору УССР с просьбой рассмотреть вопрос о реабилитации поэта.

В заключении пересмотра дела содержится информация, что бывший сотрудник НКВД, который участвовал в расследовании дела, был осужден за антисоветскую деятельность, в том числе за избиение кадров советско-партийного аппарата. В марте 1958 года дело Майка Йогансена прекратили за отсутствием состава преступления.

Все документы можно посмотреть по ссылке.

Йогансена арестовали летом 1937 года в собственной квартире дома "Слово", построенного на средства кооператива литераторов. НКВД обвиняли поэта в беседах с коллегами на политические темы во время выездов на охоту. Основанием для обвинений стали доносы знакомых и друзей. На допросах сам никого не разоблачил, впрочем заявил, что массовые аресты украинских писателей являются результатами бессилия и растерянности советских руководителей.

За это его обвинили в участии в антисоветской националистической организации, имеющей целью свержение советской власти. Якобы с 1932 года сам вербовал людей и готовился совершать теракты против партийных деятелей. Назначили высшую меру наказания, а после расстрела конфисковали все личное имущество.

К расстрелу приговорили на закрытом заседании Военной коллегии Верховного суда СССР 26 октября 1937 года. Приговор исполнили через сутки в киевской тюрьме НКВД.

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