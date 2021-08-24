Вышла первая серия документального проекта "10 Дней независимости"

Сегодня стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали десять важных дат, связанных с созданием государства.

Проект "10 Дней независимости" расскажет о знаковых событиях для государственнности Украины

"Для некогда порабощенного народа День независимости страны - это главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя на самом деле - это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в фейсбук автор проекта, историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу.

"Почему так много? Потому что наш освободительный путь был извилистым, мы побеждали и терпели поражения, приобретали и теряли так трудно отвоеванное государство. Наша столетняя война за свободу продолжается. Независимость - это не одномоментный акт, а процесс, который начался до 1991-го, и который не закончился в том же году. Потому что без утверждения базовых гражданских свобод - выбора, слова, собраний - настоящая независимость невозможна", - отмечает Вятрович.

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Среди выбранных дат - непосредственно связанные с попытками создания государства: 22 января и 1 ноября 1918 года, 22 января 1919-го, 15 марта 1939 года, 30 июня 1941-го, 16 июля 1990-го, 24 августа и 1 декабря 1991 года. К ним авторы добавили дни, касающиеся отстаивания демократии в стране - даты начала оранжевой революции и Евромайдана.

Каждому из десяти дней посвящена отдельная серия - 15-20 мин. рассказы с хрониками, фотографиями, документами, свидетельствами очевидцев и оценками современных экспертов.

В первом выпуске речь идет об истинной ценности Четвертого Универсала Центральной Рады и кто виноват в том, что Украина тогда не удержала независимость.

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С начала украинской революции до провозглашения первой независимости Четвертым Универсалом 22 января 1918-го прошло меньше года. Через несколько недель после этого исторического события Киев пал под натиском большевиков. Вскоре Украинская Центральная Рада перестала существовать. Несмотря на это провозглашение Четвертого Универсала стало едва ли не самой большой победой украинского освободительного движения и заложило фундамент, без которого был бы невозможным акт 24 августа 1991 года.

Вторая серия выйдет 31 августа. О том, как украинцы за одну ночь совершили военный переворот и буквально вырвали Львов из рук Австро-Венгрии и Польши.

Проект создан Центром исследований освободительного движения при поддержке Украинского культурного фонда.

Украинская Центральная Рада стала первым политическим представительным органом украинцев в Российской империи. Сформировалась в Киеве после отречения российского императора Николая II. Первый универсал приняли 23 июня 1917 года. Декларировал провозглашение автономии Украины в составе России. Тогда в УЦР считали, что украинцы смогут получить национальную и политическую автономию в пределах будущей российской республики. Второй универсал от 16 июля 1917-го историки называют шагом назад. Центральная Рада пообещала до Всероссийского учредительного собрания не предпринимать самовольных шагов к осуществлению автономии Украины. Третий Универсал приняли 20 ноября 1917 года. Он провозгласил Украинскую Народную Республику. Украина не отделялась полностью от России, но вся власть принадлежала только Центральной Раде и Генеральному секретариату. Четвертый Универсал от 22 января 1918-го провозглашал независимость Украины. Украинская Народная Республика стала свободным суверенным государством украинского народа.