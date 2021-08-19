Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей

24 августа исполняется 30 лет со времени провозглашения независимости Украины.Gazeta.ua предлагает вспомнить 30 человек, которые своей деятельностью указывали на отдельность украинцев, отстаивали свои земли с оружием, начали и развивали государственные традиции.

Николай Михновский (1873-1924)

Идеолог нового украинского независимого движения. Автор речи "Самостоятельная Украина" 1900 года.

Заявил, что Украина должна вернуться к статусу, который существовал на основе Переяславского трактата 1654 года. Отношения с Россией должны были стать конфедеративными. Москва их нарушила и это давало право Украине на отказ от союза и возвращения к самостоятельности. Его мысли того времени были очень радикальными и речь считали скандальной.

В 1905 году подготовил проект Конституции Украины. До конца жизни боролся за украинскую государственность.

Автор: "Фотографії старого Львова" Иван Франко (1856-1916)

Иван Франко (1856-1916)

Писатель, поэт и ученый. Соучредитель Русско-украинской радикальной партии во Львове. Поддерживал связи с надднепрянскими украинцами, за это был под арестом. Выступал за использование в Галичине термина "украинцы", а не "русины".

Чтобы поддержать идею соборности, женился на Ольге Хоружинской из Харьковщины. "Мы должны научиться чувствовать себя украинцами - не галицкими, не буковинскими, а украинцами без социальных границ", - писал Франко.

Дмитрий Донцов (1883-1973)

Идеолог украинского национализма. Выступал против социалистических идей, советовал ориентироваться на Запад. В своей философии призвал отказаться от рационального мировосприятия. Господствующее место в нем должна была занять воля к жизни. Донцов работал в украинских партиях и правительствах. Читал речи перед украинцами.

Михаил Грушевский (1866-1934)

Историк и политический деятель. Председатель Научного общества имени Шевченко во Львове, заведующий кафедрой истории Львовского университета. Автор фундаментального труда "История Украины-Руси".

В 1917 году стал председателем Украинской Центральной Рады в Киеве. Добивался от Временного правительства уступок Украине. Принимал участие в создании Универсалов. Четвертый Универсал 1918 года провозгласил независимость Украинской Народной Республики.

Павел Скоропадский (1873-1945)

Гетман Украинского Государства, деятель украинского монархического движения. С 1917-го занимался украинизацией армии. Был противником социалистической политики.

В 1918 году при поддержке немцев, Скоропадского выбрали гетманом Украинского государства, которое основывалось как на республиканских, так и на монархических началах. Вся власть сосредоточивалась в руках гетмана.

Скоропадский основал Украинскую академию наук, школы, гимназии и другие культурные учреждения.

Вячеслав Липинский (1882-1931)

Идеолог украинского монархизма. Происходил из польской семьи, но присоединился к украинскому национальному движению. Разработал монархическо-гетманскую концепцию. Считал, что лучшим устройством для Украины будет классократия с правовой, ограниченной законом монархией. Государство при этом должно объединить жителей территории в органическую целостность.

Автор: УІНП Симон Петлюра (1879-1926)

Симон Петлюра (1879-1926)

Политик и публицист. Работал соредактором журналов "Крестьянин" и "Труд". Выступал инициатором и организатором проведения Украинского съезда Западного фронта в Минске.1917-го избрали председателем украинского фронтового совета. Приобщался к работе Центральной Рады.

Стал членом правительства, вел работу по украинизации армии. Весной 1919-го Симона Петлюры выбрали председателем Директории. Он воевал с большевиками, белогвардейцами и поляками.

Номан Челебиджихан (1885-1918)

Организаторы первого Курултая в Симферополе, председатель правительства провозглашенной в 1917 году Крымской народной республики.

Поддерживал связи с Украинской Центральной Радой. В сентябре 1917 года на ее приглашение направил в Киев от Мусульманского исполкома делегацию в составе 10 человек для участия в работе Съезда народов России. Крымскотатарская делегация поддержала решение съезда о превращении России в федерацию равноправных республик.

Приветствовал образование Украинской Народной Республики.

Петр Болбочан (1883-1919)

Военный деятель, полковник Армии УНР. В 1917 году сформировал из добровольцев 5-го корпуса Юго-Западного фронта русской армии 1-й Украинский Республиканский полк. Был губернские военным комендантом Волыни.

Подавил восстание большевиков в Киеве в январе 1918 года.

Возглавил Крымскую группу Армии УНР на правах дивизии. 22 апреля 1918-го группа захватила Джанкой, а 24 апреля Симферополь. После ультиматума немецкого оккупационного командования части Болбочана в конце апреля 1918 вышли из Крыма.

Болбочан открыто критиковал украинских политиков за их просчеты и попытки объясниться с большевиками.

Автор: "Репортер" Кость Левицкий (1859-1941)

Кость Левицкий (1859-1941)

Политический деятель Галиции. В молодости был адвокатом, одним из первых начал писать жалобы и обращения в суд на украинском языке.

Возглавлял Украинский сеймовый клуб в австрийском парламенте. 31 октября 1918 года львовская делегация Рады под руководством Левицкого приняла решение о вооруженном восстании. В ноябре-декабре 1918 года был председателем Государственного секретариата ЗУНР.

Из-за отступление УГА в июле 1919 года за Збруч переехал в Вену, вошел в состав правительства ЗУНР как уполномоченный по делам прессы и пропаганды, затем - иностранных дел.

После провозглашения Украинского государства 30 июня 1941 года возглавил Раду сеньоров.

Василий Липкивский (1864-1937)

Первый митрополит Украинской православной автокефальной церкви.

Председательствовал на Киевском епархиальном съезде духовенства и мирян 12 апреля 1917 года. На нем поставили вопрос о возрождении украинских церковных традиций и о демократизации церковной жизни.

Церковь удалось возродить в 1921 году. Липковский стал ее митрополитом.

Андрей Шептицкий (1865-1944)

Митрополит Украинской греко-католической церкви, меценат.

Был членом сейма и Палаты господ в Вене, добивался открытия украинских гимназий и украинского университета во Львове.

В августе 1914 года написал секретный меморандум австрийскому правительству о необходимости создания Украинского государства.

В 1918 году поддержал создание ЗУНР. Призвал священников не вмешиваться во политику. Финансировал украинские учреждения и организации.

В годы Второй мировой войны осудил нацистскую агрессию.

Евгений Петрушевич (1863-1940)

Общественно-политический деятель, юрист, доктор гражданского и церковного права.

Принимал активное участие в деятельности "Просвиты", боролся против москвофильства. Был депутатом парламента Австро-Венгерской империи.

С началом Первой мировой войны вошел в Главную Украинскую Раду. Возглавил Украинскую Национальную Раду ЗУНР. После торжественного провозглашения в Киеве Акта воссоединения УНР и ЗУНР вошел в состав Директории. С июня 1919 года Петрушевич соединил обязанности президента и председателя правительства, получив специальные права диктатора. Выступил против союза Петлюры с Польшей, поддержал договоренности УГА с белогвардейцами.

Дмитрий Витовский (1887-1919)

Один из руководителей Ноябрьского восстания 1918 года. Военный министр ЗУНР. Создавал Украинскую Галицкую армию, довел ее численность до 100 тыс. штыков. Предложил заключить военный союз с УНР, впоследствии подписал договор с УНР в Фастове Киевской области.

Александр Кошиц (1875-1944)

Дирижер и композитор.

В 1919-м организовал и возглавил Украинскую Республиканскую Капеллу. С коллективом по поручению председателя Директории Симона Петлюры отправился в гастроли по Западной Европе. В первую очередь в Париж, где проходила мирная конференция и происходил передел мира. Цель - показать самобытность украинской культуры, информировать о борьбе за независимость. Капеллой восхищались в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Польши и Испании.

В 1922 выехали в турне в Америку, где получили еще больше успеха, чем в Европе. Чтобы послушали набивались полные залы и стадионы в США, Мексике, Аргентине, Уругвае, Бразилии.

Знаменательным событием было выступление хора Кошица в Нью-Йорке 1922 года, где впервые исполнили "Щедрик" Николая Леонтовича. С тех пор, он стал популярным во всем мире.

Автор: "Укрінформ" Евгений Коновалец (1891-1938)

Евгений Коновалец (1891-1938)

Политик, идеолог украинского национализма. После российского плена основал из других заключенных Галицко-Буковинский Курень Сечевых Стрельцов. Он вскоре превратился в одну из самых боеспособных частей УНР.

В ноябре 1927 по его инициативе на одном из совещаний Украинской военной организации решили создать единое националистическое формирование. 28 января-3 февраля 1929-го на конгрессе в Вене сформировали Организацию украинских националистов. Председателем ее провода избрали Коновальца.

В ходе подготовки к предстоящей вооруженной борьбы за независимость Украины по поручению Коновальца в 1930-х сформировали военный штаб и укомплектовали школы для старшин украинской армии в Польше, Чехословакии, Австрии.

Пытался поставить украинский вопрос в Лиге Наций. Поэтому НКВД организовало его убийство.

Автор: "Читомо" Олег Ольжич (1907-1944)

Елена Телига (1906-1942)

Литератор. В марте 1918 года присоединилась к национальному движению. В 1939-1941 годах в Кракове возглавляла литературно-художественное общество "Зарево". Работала в проводе ОУН.

22 октября 1941 в составе одной из походных групп ОУН Телига поехала в Киев. Там приняла участие в создании Украинского национального совета. Возглавила Союз украинских писателей.

Отказалась выполнить запрет нацистов издавать украинский журнал "Литавры". В 1942-м ее расстреляли в Бабьем Яру.

Иван Огиенко (1882-1972)

Ученый, религиозный деятель. Принимал активное участие в создании Украинской автокефальной православной церкви.

14 января 1918 года выступил на Всеукраинском церковном соборе в Киеве докладом "Возрождение украинской церкви".

В 1943-м стал митрополитом УАПЦ. Написал более 300 сочинений на тему языкознания. Перевел Библию. Разрабатывал украинское правописание.

В 1951 году на Чрезвычайном Соборе в Виннипеге избран предстоятелем Украинской Греко-Православной Церкви в Канаде. Основал и возглавил Украинский народный университет.

Августин Волошин (1874-1945)

Религиозный, культурный, политический деятель, греко-католический священник Мукачевской епархии, президент Карпатской Украины. Выступал против москвофилов и мадяронов.

15 марта 1939 года на Сойме Волошина избрали президентом. Через несколько дней государство оккупировали венгерские войска.

В 2002 посмертно получил звание "Герой Украины" с вручением ордена Государства.

Степан Бандера (1909-1959)

Политический деятель, идеолог и теоретик украинского националистического движения, председатель Провода ОУН(б).

В 1932-1933 годах Бандера стал заместителем и руководителем Краевой экзекутивы ОУН. Организовывал теракты против польской власти. После раскола ОУН выступил против союза с нацистами, призвал к радикальной подпольной борьбы.

В июне 1941-го стал соавтором Акта восстановления Украинского Государства. За это немцы посадили его в концлагерь.

Проводил активную борьбу против Москвы и Советской власти, за что Советское правительство видел в нем опасного врага.

Возглавлял ОУН до убийства в 1959 году.

Ярослав Стецько (1912-1986)

Политик, член ОУН. В феврале 1940-го Стецько был соинициатором создания в Кракове Революционного Провода ОУН. Был избран заместителем проводника ОУН Степана Бандеры.

В 1941 году Стецько созвал во Львове Национальное Собрание. На них 30 июня 1941 провозгласили Акт восстановления Украинского Государства. Стецько избрали премьером Украинского Государственного Правления.

За отказ на ультимативное требование Адольфа Гитлера отозвать акт, Стецько арестовали. После войны жил в эмиграции. В 1946 году возглавил Антибольшевистский блок народов. Развернул деятельность с разоблачения преступлений коммунистов. Подписал соглашение с Китайской антикоммунистической лигой о сотрудничестве.

Андрей Мельник (1890-1964)

Начальник штаба действующей армии УНР.

После убийства лидера ОУН Евгения Коновальца, Андрей Мельник возглавил умеренное крыло ОУН.

После разрыва с Бандерой Мельник обратился к Гитлеру с меморандумом о создании в рядах немецкой армии отдельных украинских частей. Попытки Мельника создавать украинскую администрацию противоречили планам нацистов. В январе-октябре 1944 года он находился в концлагере Заксенхаузен.

Возглавлял Провод украинских националистов. В 1957-м выдвинул идею создать Всемирный союз украинцев.

Автор: "Читомо" Елена Телига (1906-1942)

Олег Ольжич (1907-1944)

Поэт. Возглавлял в Центральном проводе ОУН культурный сектор, впоследствии стал заместителем председателя провода ОУН.

В 1938-1939 годах принимал активное участие в развитии Карпатской Украины. В течение 1939-1941 годах возглавлял Революционный Трибунал ОУН.

В 1941 принял участие в формировании местной администрации и полиции в Киеве. В мае 1942 года Почаевская конференция ОУН избрала Кандыбу заместителем председателя Провода украинских националистов и председателем Провода на украинских землях. В январе 1944-го после ареста Андрея Мельника принял должность главы провода ОУН.

Убили солдаты гестапо.

Роман Шухевич (1907-1950)

Политический и военный деятель украинского революционно-освободительного движения, генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии.

Под руководством Шухевича в августе 1943 года провели третий Чрезвычайный большой сбор ОУН, приняли развернутую программу организации. Шухевич считал, что единство украинского освободительного движения является важным залогом успеха. Требовал от командиров всех отрядов признать единое повстанческое командование.

Строил УПА по образцу регулярной армии, создавал штабы, школы офицеров.

Автор: Wikimedia Тарас Бульба-Боровец (1908-1981)

Тарас Бульба-Боровец (1908-1981)

В 1932 году вместе с друзьями основал подпольную организацию "Украинское национальное возрождение", для проведения просветительской работы среди молодежи.

1940 по приказу президента УНР в изгнании Андрея Ливицкого отправился на Волынь для формирования "Полесской Сечи". По состоянию к 1941 году численность формирования достигала 10 тыс. Бойцов. В августе 1941-го захватили городок Олевск. Ввели Украинская управления, организовали милицию, сформировали Украинскую повстанческую армию "Полесская Сечь". Олевск стал столицей Олевской республики.

После прихода немцев организовали партизанскую борьбу, освобождали людей, которых принудительно вывозили на работу, устраивали диверсии. Требовал от нацистов признать независимость Украины и освободить украинских политических заключенных.

С 1948 года проживал в Канаде. Организовал выпуск изданий, которые нелегально переправлялись в Украину. В них писал о воинах УПА и борьбе против СССР.

Автор: "Жити гідно" Василий Макух (1927-1968)

Василий Макух (1927-1968)

Бывший боец ​​УПА и политзаключенный. Совершил акт самосожжения на Крещатике 5 ноября 1968.

По завершении Второй мировой войны Василию Макуху назначили 10 лет лагерей за участие в украинском повстанческом движении. После освобождения продолжил переписку со знакомыми политзаключенными и националистами, ездил на встречи во Львов и Киев.

В 1968 году прибыл в Киев перед празднованием годовщины большевистского переворота. Войдя в подъезд дома №27 возле Бессарабского рынка, облил себя бензином, поджег и охваченный пламенем выбежал на улицу в направлении нынешнего майдана Независимости. Кричал "Да здравствует свободная Украина!", "Долой оккупантов!". Это был первый в новейшей истории Европы акт самопожертвования против национального угнетения.

Левко Лукьяненко (1928-2018)

Диссидент, политик. Создал "Украинский рабоче-крестьянский союз", выступавший за конституционное отделение Украины от СССР.

В январе 1961-го Лукьяненко приговорили к расстрелу за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Приговор заменили на 15 лет заключения. На свободу вышел в 1976-м. После этого отказался от марксизма и перешел на радикальные принципы.

Стал одним из 10 основателей Украинской Хельсинской группы. За это его приговорили к 10 годам заключения и пяти - ссылки. Наказание отбывал в Мордовии, на Урале и в Сибири. В 1988 году помиловали.

30 марта 1990 Лукьяненко стал депутатом Верховной Рады. Был одним из авторов "Акта провозглашения независимости Украины", принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года.

Валентин Мороз (1936-2019)

Диссидент, историк. Отбывал заключение за "антисоветскую агитацию". Писал произведения о лагерях, публицистические эссе.

1 июня 1970-го Валентина Мороза арестовали во второй раз. Обвинили в национализме. Получил шесть лет спецтюрмы, 3 года лагерей особо строгого режима и пять лет ссылки с признанием особо опасным рецидивистом.

Пять месяцев голодал. 1979-го под давлением мировой общественности советская власть обменяла Мороза и еще четырех диссидентов на двух советских агентов КГБ, арестованных в США.

Его считают идеологическим авторитетом для членов Социал-национальной ассамблеи, в изданиях которой выходили его книги по национализму.

Автор: "Харківська правозахисна група" Василий Стус (1938-1985)

Василий Стус (1938-1985)

Поэт, представитель украинского культурного движения шестидесятников.

4 сентября 1965 в переполненном киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус обратился о присутствующих: "Кто против тирании - встаньте!" - и сам встал первый. Это была премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Такой была реакция Стуса на первые послесталинское массовые аресты среди украинской интеллигенции.

После этого Василия выгнали из аспирантуры и запретили работать. После участия в акциях протеста произведения Стуса перестали печатать.

В открытых письмах в Союз писателей, Центрального комитета Компартии, Верховной Рады критиковал руководящую систему, стала возвращаться к тоталитаризму, восстановление культа личности и нарушения прав человека. В начале 1970-х присоединился к группе защиты прав человека.

14 мая 1980-го Стуса арестован вторично и приговорен к 10 годам заключения и 5 - ссылки. В ночь на 4 сентября 1985 умер в карцере.

Автор: "Дивись.інфо" Вячеслав Чорновил (1937-1999)

Вячеслав Чорновил (1937-1999)

Политик и публицист. Участвовал в национально-освободительном движении шестидесятников и диссидентов.

Основатель и главный редактор подпольного украинского журнала "Український вісник". Член Украинской Хельсинской группы. Один из инициаторов создания Украинского Хельсинского союза.

Несколько раз был заключенный за "антисоветскую пропаганду". Находился в мордовских лагерях строгого режима и в ссылке. В общем пробыл в неволе 17 лет.

В 1990-1992 годах - председатель Львовского областного совета. Народный депутат Украины с марта 1990 года. На президентских выборах 1 декабря 1991 за Вячеслава Черновола проголосовали 7420727 украинский - 23,27%. Он занял второе место вслед за Леонидом Кравчуком.