В России хотят запретить сравнивать Гитлера и Сталина

Вячеслав Молотов посещает Германию 12 ноября 1940 года. Фото: volynnews.com

В российской Государственной думе зарегистрировали законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны.

В случае принятия, в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" добавят запретную статью, информирует "Радио Свобода".

Авторы законопроекта также предлагают запретить публично отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и значение гуманитарной миссии при освобождении стран Европы".

Публичностью называют устные выступления, публикацию и демонстрацию соответствующих произведений, распространение информации в СМИ и интернет-ресурсах. Ответственность за нарушение запретов в законопроекте не определена.

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Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ Константин Черпицкий попал в скандал с билбордом к 9 мая. На плакате разместили фото атаки немецких солдат. На фотографии изобразили ленту желто-синюю ленту, а внизу написали: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".