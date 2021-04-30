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пятница, 30 апреля 2021 11:50

Депутат от ОПЗЖ изобразил на билборде нацистов

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Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ Константин Черпицкий попал в скандал с билбордом к 9 мая.

На плакате разместили фото атаки немецких солдат, написал в Telegram блогер donetchanyn.

На фотографии изобразили ленту желто-синюю ленту, а внизу написали: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".

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"Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ благодарит "деда за победу". В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет", - пошутил автор сообщения.

Автор: donetchanyn
  Депутат от ОПЗЖ попал в конфуз с плакатом
Депутат от ОПЗЖ попал в конфуз с плакатом

Чиновники Харьковского городского совета предприняли попытку вернуть в холл здания барельеф с изображением ордена Ленина. Активисты ОО "Світанок" отреагировали на это событие и обратились в полицию.

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