Депутат от ОПЗЖ изобразил на билборде нацистов

Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ Константин Черпицкий попал в скандал с билбордом к 9 мая.

На плакате разместили фото атаки немецких солдат, написал в Telegram блогер donetchanyn.

На фотографии изобразили ленту желто-синюю ленту, а внизу написали: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".

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"Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ благодарит "деда за победу". В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет", - пошутил автор сообщения.

Автор: donetchanyn Депутат от ОПЗЖ попал в конфуз с плакатом

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