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среда, 05 мая 2021 15:52

Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк

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Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Вторая мировая война для украинцев началась 1 сентября 1939 года, а не в июне 1941-го Фото: monitor-press.info

8 мая в Украине – День памяти и примирения. Будут вспоминать события Второй мировой войны, самого кровавого в истории вооруженного конфликта. Он унес жизни до 85 млн человек, из них до 10 млн – украинцы.

"Мы начали отмечать завершение войны согласно европейским традициям и справедливо вспоминаем о роли украинцев. Вместо "Великой отечественной войны" стали говорить о "германо-советской". Изменили идеологическую составляющую и символику. Дискредитированную пророссийскими террористами георгиевскую ленту заменили красным маком – символом крови, которую проливали все люди во время войны. Это все наше достижение ", - говорит Gazeta.ua историк Игорь Бигун.

Для украинских земель война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Но в СССР ее историю выводили с июня 1941 года – после нападения Германии. Называли Великой отечественной войной.

"Великая отечественная – это идеологический конструкт, которым мобилизовали народ на оборону СССР. Он показывал войну справедливой. За пределы вынесли события 1939–1941 годов. Тогда советская власть заключила с немцами пакт Молотова–Риббентропа, который развязал Адольфу Гитлеру руки. В 1939 году советские войска захватили часть Польши, аннексировали страны Балтии и Бессарабию, начали войну против Финляндии. Поэтому справедливо говорить, что Иосиф Сталин и советское руководство несут ответственность за начало войны так же как и немцы", — считает историк.

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Украинцы воевали не только в советской армии, но и в составе других формирований.

"В частях Красной армии, которые сражались на территории России, доля украинцев составляла 8%, а впоследствии – 10-11%. В 1943-1944 годах из Украины мобилизовали более 3 млн человек. За все годы войны – 6 млн.

Еще в рядах войска польского воевало до 120 тыс. украинцев, 8 тыс. из них погибли. Были украинцы и в Вооруженных силах Великобритании и ее колоний. Воевали в составе армий Канады и США. И не только воевали. Например, украинка Анна Храпливая служила в Канадском женском армейском корпусе. Женщины несли вспомогательную службу в небоевых подразделениях на территории Великобритании.

Украинцы участвовали в высадке в Нормандии. Служили в польской армии генерала Андерса. Даже были в составе французского движения сопротивления и китайской армии в борьбе против японцев", — рассказывает Игорь Бигун.

26 октября 1939 года Народное Собрание Западной Украины решило обратиться к ВС СССР с просьбой включить земли в состав Украинской ССР. За месяц до того край оккупировали советские войска.

С 26-28 октября уполномоченные приняли декларации об установлении советской власти в Западной Украине, о конфискации помещичьих и монастырских земель, о национализации банков и крупной промышленности и о вхождении Западной Украины в состав СССР и воссоединении ее с УССР. Считают, что все эти решения на самом деле принимали в Москве, а за голосованием в зале наблюдали агенты НКВД.

В конце-концов избранные из депутатов делегаты передали готовые декларации на утверждение Верховным Советам СССР и УССР. После того во Львове состоялся большой парад Красной армии. А 1 ноября декларации утвердили.

Автор: Михаил Танасийчук
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