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понедельник, 21 июня 2021 01:13

В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
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Показали артефакты с погибших кораблей
Фото: Institute of Southeast Asian Studies
Показали артефакты с погибших кораблей
Показали артефакты с погибших кораблей
Показали артефакты с погибших кораблей
Показали артефакты с погибших кораблей

Подводные археологи впервые обнаружили следы кораблекрушений в Сингапурском проливе.

Они подняли предметы из двух торговых судов. Артефакты позволяют датировать первый корабль XIV в. Во втором корабле узнали индийское торговое судно "Шах Мунча". Оно затонуло вместе с китайскими товарами, предназначенными для доставки в Великобританию в 1796 году, сообщил Сингапурский Институт исследований Юго-Восточной Азии.

Сингапур всегда был важным торговым центром. Но в море вокруг него нередко погибали корабли. Археолог Майкл Флекер обнародовал материалы исследования двух кораблекрушений.

Следы корабля XIV в. обнаружили в 2015 году. Тогда у острова Педра-Бранка сели на мель два крана-погрузчика. Они могли упасть и повредить исторический маяк Хорсбург 1851 года. Чтобы спасти маяк, краны взорвали. При очистке акватории от их обломков водолазы обнаружили стопки керамической посуды.

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В 2019 году нашли следы еще одного корабля. "Шах Мунча" затонул в 1796 году во время прохождения из Китая в Индию. Во время осмотра обнаружили обломки корпуса, детали снаряжения и товары. Нашли четыре якоря длиной 5 м и девять орудий. Такое оружие использовали на кораблях Ост-Индской компании для защиты и сигнальных выстрелов. Среди товаров нашли керамику, изделия из бронзы, стекла и агата и прочее.

На затонувшем корабле обнаружили 52 золотые монеты, золотую цепь, 110 серебряных монет и пуговиц. Дайверы нашли сокровища на затонувшем во время урагана в 1715 году корабле Капитана.

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