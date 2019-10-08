В лесу нашли неизвестные документы УПА

Крестьяне передали историкам уникальный архив документов УПА Фото: istpravda.com.ua

Неизвестные документы УПА, найденные недавно селянами в Стратинских лесах в Ивано-Франковской области, передали в Центр исследований освободительного движения.

Один из архивов находится в плохом состоянии. Исследователи отмечают, что реставрировать его невозможно. Второй сохранился хорошо, пишет Историческая Правда.

Документы датируются 1945-1946-ми. Это отчеты подполья и подразделений УПА западноукраинских областей и Закерзонья, пропагандистские материалы на польском языке. Внутри нашли также подпольные деньги и долговые документы.

Значительное количество писем посвящено избирательной кампании в Верховную Раду УССР 1946-го. Она имела целью легализацию советской власти в Западной Украине. Соответственно, в УПА ставили задачу ее сорвать.

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Генеральный директор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый рассказывает, что на территории Рогатинского района и его лесов часто находилось высшее руководство ОУН и УПА. Предполагает, что архив предназначался для них. Некоторые свертки содержат адрес "АА" и "612". Кому принадлежали эти адреса, неизвестно. Исследователи установят это позже.

Польша передала Украине копии документов времен Украинской Народной Республики. Их получила Львовская национальная библиотека имени Василия Стефаника. Оригиналы вывезли со Львова после Второй мировой войны. Это цифровые фотокопии архивных документов и рукописей Научного общества имени Тараса Шевченка. Относятся к истории украинских сечевых стрельцов, УНР, ЗУНР и личному архиву Дмитрия Донцова.