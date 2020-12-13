В Крыму объявили республику

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 459
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 927
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 603
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4221
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4590
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1476
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 486
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3330
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
4
4
11
5
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
В центре города нашли куски древних амфор
В центре города нашли куски древних амфор
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Каким увидел украинское село польский фотограф 1930-х
Каким увидел украинское село польский фотограф 1930-х
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Видео
Все видео
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 567
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 207
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1980
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1035
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 567
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
воскресенье, 13 декабря 2020 12:29

В Крыму объявили республику

  Комментировать
В Крыму объявили республику
Первый Курултай крымских татар состоявшегося 9 декабря 1917-го в Бахчисарае Фото: dsnews.ua

На Курултае в Бахчисарае 13 декабря 1917-го провозгласили Крымскую Народную Республику. Это была первая в мире мусульманская республика.

С апреля того года в Симферополе начал работу Съезд мусульман Крыма, который избрал Мусульманский исполнительный комитет (Мусисполком), во главе с Номан Челебиджихан. В июле создали первую крымскотатарскую политическую партию Milliy Firqa. Ее программа предусматривала созыв парламента и провозглашения в Крыму республики. В Киев поехали представители Мусисполком, которые провели встречи с председателем Украинской Центральной Рады Михаилом Грушевским. Договорились об украинизации войск в Крыму. Мусисполком стал подчинять себе части, в которых служили преимущественно крымские татары.

В начале октября Мусисполком провел съезд представителей крымскотатарских организаций. Решили созвать Курултай. В 5 округах провели выборы. На Курултай выбрали 76 делегатов. Среди них было 4 женщины, это стало первым среди исламских народов примером реализации избирательных прав женщин.

3-6 декабря в Симферополе состоялся съезд земств и городских дум, создавший "временный высший орган губернской власти" - Совет народных представителей. Съезд, на котором представители коренных народов Крыма (22 делегата) и украинского населения (30 делегатов) оказались в меньшинстве, высказался за сохранение Крыма в составе России.

Мусвиконком выступил с воззванием "О власти в Крыму", в котором заявил, что берет на себя инициативу создания автономии без гегемонии какой-то народности над другой и под лозунгом "Крым для крымчан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крым для крымчан!" - татары создали государственный орган

Заседание Курултая началось 9 декабря 1917-го в Зале суда Ханского дворца в Бахчисарае. Председательствовал Асан Сабри Айвазов. На следующий день утвердили государственную символику и приняли "Крымско-татарские основные законы", первую Конституцию Крыма, которая предусматривала реализацию крымскотатарским народом права на национальное самоопределение и самоуправление путем создания парламента, избранного на свободных, прямых, равных выборах тайным голосованием, отмены званий и состояний, провозгласила равенство всех граждан независимо от их национальности или веры и равноправие женщин и мужчин.

18 декабря Курултай сформировал национальное правительство - Директорию - в составе пяти директоров (министров). Опираясь на предварительные договоренности, Украинская Центральная Рада признала это государственное образование и его правительство, а крымскотатарский Директория осудила агрессию Советской России против УНР.

Чекисты расстреляли десятки представителей крымскотатарской интеллигенции в Симферополе 17 апреля 1938-го. Прикрыли кровавый террор обвинением деятелей в "контрреволюции, национализме и шпионаже в пользу иностранных государств".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму объявили республику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Сожгли библиотеку

В Крыму объявили республику

Музыканта-вундеркинда отметил Папа Римский

Самое читаемое
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 22752
Отпускные будут рассчитывать по-новому
Отпускные будут рассчитывать по-новому Просмотров: 9720
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 9315
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья 1 Просмотров: 8687
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
 1 Просмотров: 5616
История
Сожгли библиотеку
Сожгли библиотеку
 Просмотров: 306
Нашли башню из человеческих черепов
Нашли башню из человеческих черепов Просмотров: 351
Музыканта-вундеркинда отметил Папа Римский
Музыканта-вундеркинда отметил Папа Римский
 Просмотров: 243
В лесах Амазонки обнаружили остатки поселений, расположенных кругами
В лесах Амазонки обнаружили остатки поселений, расположенных кругами Просмотров: 387
Расшифровали письмо таинственного маньяка
Расшифровали письмо таинственного маньяка Просмотров: 846
Больше всего комментируют
14
Умер актер Валентин Гафт
9
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
9
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Голосов: 703
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть