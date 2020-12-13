В Крыму объявили республику

Первый Курултай крымских татар состоявшегося 9 декабря 1917-го в Бахчисарае Фото: dsnews.ua

На Курултае в Бахчисарае 13 декабря 1917-го провозгласили Крымскую Народную Республику. Это была первая в мире мусульманская республика.

С апреля того года в Симферополе начал работу Съезд мусульман Крыма, который избрал Мусульманский исполнительный комитет (Мусисполком), во главе с Номан Челебиджихан. В июле создали первую крымскотатарскую политическую партию Milliy Firqa. Ее программа предусматривала созыв парламента и провозглашения в Крыму республики. В Киев поехали представители Мусисполком, которые провели встречи с председателем Украинской Центральной Рады Михаилом Грушевским. Договорились об украинизации войск в Крыму. Мусисполком стал подчинять себе части, в которых служили преимущественно крымские татары.

В начале октября Мусисполком провел съезд представителей крымскотатарских организаций. Решили созвать Курултай. В 5 округах провели выборы. На Курултай выбрали 76 делегатов. Среди них было 4 женщины, это стало первым среди исламских народов примером реализации избирательных прав женщин.

3-6 декабря в Симферополе состоялся съезд земств и городских дум, создавший "временный высший орган губернской власти" - Совет народных представителей. Съезд, на котором представители коренных народов Крыма (22 делегата) и украинского населения (30 делегатов) оказались в меньшинстве, высказался за сохранение Крыма в составе России.

Мусвиконком выступил с воззванием "О власти в Крыму", в котором заявил, что берет на себя инициативу создания автономии без гегемонии какой-то народности над другой и под лозунгом "Крым для крымчан".

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Заседание Курултая началось 9 декабря 1917-го в Зале суда Ханского дворца в Бахчисарае. Председательствовал Асан Сабри Айвазов. На следующий день утвердили государственную символику и приняли "Крымско-татарские основные законы", первую Конституцию Крыма, которая предусматривала реализацию крымскотатарским народом права на национальное самоопределение и самоуправление путем создания парламента, избранного на свободных, прямых, равных выборах тайным голосованием, отмены званий и состояний, провозгласила равенство всех граждан независимо от их национальности или веры и равноправие женщин и мужчин.

18 декабря Курултай сформировал национальное правительство - Директорию - в составе пяти директоров (министров). Опираясь на предварительные договоренности, Украинская Центральная Рада признала это государственное образование и его правительство, а крымскотатарский Директория осудила агрессию Советской России против УНР.

Чекисты расстреляли десятки представителей крымскотатарской интеллигенции в Симферополе 17 апреля 1938-го. Прикрыли кровавый террор обвинением деятелей в "контрреволюции, национализме и шпионаже в пользу иностранных государств".