В церкви трагически погибли верующие

Пожар стал самым большим в истории Чили. На фото: "Спасение". Картина Эрнеста Шартье (1816-1877)

В иезуитской церкви Общества Иисуса в Сантьяго в Чили 8 декабря 1863-го вспыхнул пожар. Погибли около 2,5 тыс. человек. Пожар стал самым большим в истории страны.

Вечером во время богослужения от керосиновой лампы загорелся занавес, украшавший стену. Храм был заполнен – люди пришли на торжественную мессу ко Дню непорочного зачатия. Священники пошли в ризницу, заперев за собой дверь, с ними сумело уйти несколько мужчин. Никто из них не пострадал. Пламя распространилось по потолку. Дверь переполненного здания была закрыта. Горящие куски потолка падали на толпу, зажигая волосы и одежду. Быстро покидать храм мешали широкие юбки женщин.

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Полтысячи человек убежали, они выскочили в боковую дверь, когда вспыхнул огонь. На выходе из церкви образовался завал из человеческих тел. Те, кто был снаружи выдергивали людей из этой кучи. Так удалось спасти еще несколько десятков человек.

Обвал купола церкви похоронил всех, кто оставался в церкви. Погибли около 2,5 тыс. человек. На опознание тел и разборку завалов понадобилось 10 дней. Похоронили его в братской могиле на кладбище Сантьяго. Пожар стал самым большим в истории Чили. Через 11 лет после крушения там установили памятник.

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