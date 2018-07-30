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понедельник, 30 июля 2018 13:47

Убили министра, который занимался украинизацией школ

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Убили министра, который занимался украинизацией школ
Ивана Стешенко приговорили к смерти большевики. Фото: primetour.ua

30 июля 1918 года большевики убили украинского педагога и генерального секретаря образования УНР Ивана Стешенко.

"Узнал от Костя Ивановича Товкача страшные подробности об убийстве Стешенко. Приговорила его к смерти большевистская организация Зеньковского уезда; осуждение выполнил один из членов той организации. Зовут его - Башловка. Почему осуждение упало на Стешенко - не понять", - вспоминал украинский политик Сергей Ефремов.

Стешенко в июне 1917 года Украинская Центральная Рада назначила генеральным секретарем образования. Он занимался украинизацией школ. Приказал преподавать во всех школах предметы украиноведения, организовывать кружки для внеклассного изучения литературы и истории Украины, создавать библиотеки украинской литературы, регулярно устраивать украинские спектакли и музыкальные вечера. Школьникам должны были регулярно устраивать путешествия и экскурсии по местам, связанным с историей Украины.

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После того, как Киев 8 февраля 1918 захватили большевистские войска Михаила Муравьева, Стешенко пешком ушел из столицы. Большевики приговорили его к смертной казни.

30 июля 1918 Иван Стешенко вместе с 14-летним сыном Ярославом приехали в Полтаву. Она находилась под властью гетманской Украинской Державы. На вокзале они не нашли извозчика, поэтому пошли к знакомым на ночь. На углу Куракинськой улицы Стешенко смертельно ранили двумя выстрелами из револьвера. На другой день утром Иван Стешенко умер в больнице, не приходя в сознание.

"Муж Стешенко в прошлом являлся министром просвещения при Центральной раде (убит красными войсками в 1918 году)", - записали в постановлении на арест его жены Оксаны Стешенко в 1941 году.

Похоронен Иван Стешенко на Байковом кладбище в Киеве.

По состоянию на 18 мая 1928 года в Украине действовало 17 632 общеобразовательные школы. Больше всего из них было школ с украинским языком преподавания. В них обучалось 2 млн 105 тыс. школьников. Об этом сообщил народный комиссар просвещения УССР Николай Скрипник в Харькове на заседании политбюро ЦК КП(б)У.

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Дата
30
июля

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